El descuartizador del país

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Llevamos años denunciando y escribiendo, desde esta columna, acerca de las relaciones del actual presidente Gustavo Petro con la delincuencia. Relaciones éstas que, obviamente, no se limitan a su pasado en las filas del M-19 en donde, según muchos de sus compañeros de lucha subversiva, tan solo tuvo una participación insignificante, anodina para ser más exactos. Ya lo había dicho Carlos Alonso Lucio y lo ratificó esta semana Everth Bustamante. Es decir, Petro no solo ha sido un pésimo alcalde y presidente, sino que fue un pésimo guerrillero cuya importancia no existió, y tan solo sobrevive en su fantasiosa mente.

Aquí hemos dicho que Petro tiene una atracción inusitada por los bandidos. Hemos dicho que uno levanta una piedra en el camino de Petro y sale, al menos, un bandido. También hemos afirmado que para ganar las elecciones, Petro se alió con los bandidos no solo del Pacto Histórico sino del Pacto de la Picota. Hemos repetido que la familia de Petro está tan enredada en líos judiciales como él mismo, y que, con él, el bandidaje se apoderó de Colombia y sus instituciones.

No es solo un caso, son miles de casos de relaciones insanas e ilegales con paramilitares, guerrilleros, disidentes de las FARC, narcotraficantes y bandas criminales de todo tipo, y que a Petro ello no solo no le preocupa sino que lo enorgullece. Por esta razón, lo mínimo que le tenía que pasar era su inclusión en la lista Clinton, cuota inicial de lo nada bueno que le ocurrirá en el futuro.

Sin embargo, lo revelado por la Unidad Investigativa del Noticiero Caracol este domingo en varios capítulos o apartes bajo el título de “Los Archivos Secretos ‘Calarcá’” es francamente aterrador y no tiene precedentes en la historia de Colombia.

La investigación muestra contundentes pruebas en testimonios, documentos físicos, correos electrónicos, cartas, WhatsApp y otros mensajes de datos que revelan los aportes de las estructuras disidentes de Iván Mordisco a la campaña Petro y las relaciones con la vicepresidente Francia Márquez, la participación de los generales Huertas, Pinto y Parra -que estuvieron en la campaña presidencial de Petro- en una serie de actos presuntamente delincuenciales encaminados a montar empresas de seguridad para las disidencias guerrilleras, venderles armas, transportarles guerrilleros, entregarles los códigos de las frecuencias radiales secretas del Ejército para que los guerrilleros pudiesen coordinar sus operaciones en el Catatumbo, Antioquia, Cauca, Sur de Bolívar y otras zonas, y otras tantas barbaridades en que este gobierno ha sumido a las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, Indumil y otras entidades del Estado.

Petro es un descuartizador de la democracia, de las instituciones, de la cohesión social, de la paz, de la convivencia, de la justicia, de la ética, de las políticas públicas, y ello lo hace, sin ningún reato ni remordimiento, de la mano de los criminales más repudiados de este país pues, insisto, le encanta convivir y cogobernar de la mano de los bandidos. Con los bandidos, Petro no es un “seductor”, es un seducido.

Ante la gravedad de estos hechos es previsible que el presidente ponga en marcha su libreto para tapar escándalos: lanzar una cortina de humo. Reencauchará la constituyente, retomará el proyecto del tren elevado con un tramo adicional entre Leticia y el Cabo de la Vela, trazará un canal interoceánico hasta la China financiado con las exportaciones de lechona o quién sabe cuál burrada que nos ponga a hablar de otra cosa. No hay que caer en esa tentación, pues son muchas las explicaciones que el gobierno debe dar ante la ciudadanía y las autoridades, y mucha gente por caer judicial y políticamente.

PD. Ante la gravedad de los hechos, surge una pregunta. ¿Existe algún vínculo entre el gobierno, las disidencias, los organismos de seguridad y el magnicidio de Miguel Uribe?