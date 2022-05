El Show de las “Fake News”

"Dios los hace y ellos se juntan, resultaría ser la conclusión sobre la fórmula presidencial Petro - Francia. Yo no podría afirmar si Francia era mentirosa desde antes, posiblemente sí, a lo mejor no. Lo que sí es una realidad es que Francia en este momento es, al menos, igual de embustera que Petro" - Pablo Felipe Robledo. Foto: José Vargas

Durante muchos años he venido indicando que Petro no es más, pero tampoco menos, que un mentiroso patológico y compulsivo a quien es imposible cogerlo diciendo una verdad. Incluso, lo he denominado “Senador Fake News”.

Petro se mueve entre mentiras, medias verdades, embustes y sofismas con tal de concluir o proponer algo que, a su juicio, pueda resultar taquillero. A Petro le gusta oírse diciéndose mentiras, una especie de perverso narcisista. A Petro le gusta decir mentiras para que “todos y todas” las oigan, pues parte de su estrategia es lucrarse de la ignorancia de sus seguidores. A Petro poco le importa hacer el ridículo o ser desmentido, pues las mentiras son parte fundamental de su estrategia política que no es otra que vender falsos cambios, mejoramientos irrealizables o metas inalcanzables. Vale huevo, literalmente.

Dios los hace y ellos se juntan, resultaría ser la conclusión sobre la fórmula presidencial Petro - Francia. Yo no podría afirmar si Francia era mentirosa desde antes, posiblemente sí, a lo mejor no. Lo que sí es una realidad es que Francia en este momento es, al menos, igual de embustera que Petro.

En recientes declaraciones, y no precisamente en debates con otros candidatos, pues también huye de ellos y con razón, Francia afirmó que toda la papa, la yuca y el huevo que se consumen en Colombia eran importados, falseando groseramente la realidad. En efecto, como quedó en evidencia pocas horas después de las disparatadas declaraciones de Francia, la verdad no es esa. Colombia es uno de los mayores productores de huevos en Latinoamérica y dicha producción está destinada al consumo interno, de manera que más del 99,9 % de los huevos que se consumen en este país son de producción nacional. Lo mismo pasa con la yuca, cuyo consumo es todo producción nacional (100 %). Algo similar ocurre con la papa en donde lo que se consume es producción nacional en un porcentaje superior al 97 %.

La única explicación lógica a estas afirmaciones carentes de sentido y evidencia es que, al igual que su compañero de fórmula, Francia quiere promover mentiras con el fin de generar odio e indignación en un sector de la sociedad, en este caso, para crear la falsa idea de que los productos que estamos consumiendo -huevos, yuca y papá, entre otros- son importados en detrimento de nuestros campesinos y consumidores, quienes supuestamente estarían pagando un precio mayor por tratarse de productos provenientes del extranjero. Todo con el fin de que la gente salga a votar berraca. Esa estrategia ruin demuestra que la campaña de Petro y Francia está plagada de mentiras, embustes y falacias bajo un verdadero “Show de las Fake News”.

Francia está en todo su derecho a no saberlo todo, pues ciertamente los seres humanos ignoramos una infinidad de asuntos. Pero una persona que pretende gobernar el país no puede hacerlo a punta de mentiras para ganar unos aplausos y generar división, porque eso es precisamente todo lo contrario a lo que se espera de un gobernante, de un líder o de un candidato.

Entre mentira y mentira, se unen como anillo al dedo Petro y Francia. Dos profesionales del embuste. Ambos se reúnen en fórmula presidencial en el movimiento autodenominado Pacto Histórico en el que con toda tranquilidad un día plantan un “Pacto de la Picota” y al otro día una inseguridad alimentaria por cuenta de inexistentes importaciones de yuca, papa y huevo, como lo dijo “Francia Fake”.

Ahora bien, resulta hasta razonable que, con ese nivel de propensión por las mentiras, el “Show de las Fake News” protagonizado por Petro y Francia haya adoptado la decisión de no dar la cara en los debates electorales frente a otros candidatos por temor a ser desenmascarados. Mentir sin que nadie pueda controvertir es sencillo, y lucrativo electoralmente, pero también más perverso, casi que delincuencial.