Galán en primera vuelta

Desde hace varios años, la manera de hacer política de Carlos Fernando Galán ha sorprendido satisfactoriamente a muchos colombianos. Es una manera fresca, diferente y descomplicada —pero no descachalandrada— de moverse en la política.

Este Galán, digno heredero de su padre, ha hecho una política certera y contundente que, a partir de la beligerancia constructiva, no insultante, se planta en sus diferencias y en sus similitudes y tramita con cimientos sus legítimas aspiraciones políticas. Esta forma de hacer política lo ha llevado a ganar y a perder, pero nunca a perderse ni a avergonzarse.

Jamás se le ve descompuesto ni difamando sin piedad a sus adversarios. Tiene un discurso objetivo, responsable, oye razones y defiende las cosas en las que cree sin dogmatismos ni radicalismos. Sabe que combatir la corrupción es una convicción, no un discurso.

Carlos Fernando Galán está a punto de convertirse en alcalde de Bogotá, una ciudad que conoce, la ha estudiado y le ha invertido varios lances tratando de lograr gobernarla. En este propósito, sus anteriores procesos electorales no lo han premiado con una victoria en las urnas, aunque nunca ha perdido porque la ciudad le tenga animadversión. Sus derrotas han tenido otras razones, pero al mismo tiempo le han brindado la oportunidad de aprender sobre sí mismo, la política y Bogotá.

Al perder con Claudia López las elecciones por tan pocos votos —empate técnico—, Galán entendió que ser alcalde de Bogotá estaba más cerca que nunca. Aceptó su derrota con humildad y señoría, es decir, supo perder, por eso hoy merece ganar. Humildad para asumir con decisión y responsabilidad una curul en el Concejo de Bogotá a la que accedió por derecho propio. Ocupó la presidencia de esa corporación, pero se convirtió no en un opositor de la alcaldesa sino en una pieza clave para que ella lograra la aprobación de todas aquellas buenas iniciativas que redundaran en beneficio de Bogotá. Galán fue aliado en todo lo que consideró bueno, sin ningún tipo de mezquindad ni vanidad.

Respetó a Bogotá, a sus habitantes, sus recursos y los proyectos de ciudad. Y lo más importante, cuando decidió lanzarse de nuevo a la Alcaldía, no hizo una campaña cabalgando sobre los fracasos o los éxitos de nadie. Demostró que en la política no siempre hay que actuar así. Sabe que Bogotá no existe a partir de él y que lo único que hay que hacer es continuar con las buenas obras y políticas públicas que han emprendido otros y cambiar el rumbo de lo que no funciona.

Galán es el candidato que más conoce a Bogotá, el que más ha estudiado sus problemas, el que más ha investigado sobre sus soluciones y el que más capacidad de liderazgo y unión tiene frente a una eventual coalición con miras al indeclinable deseo de que las cosas salgan bien para la ciudad.

Quienes votamos en Bogotá deberíamos darle un regalo a la ciudad uniéndonos en torno a la candidatura de un buen señor y de un tipo decente, que acude a las buenas maneras para hacer política y construir futuro. En un proyecto así podemos converger muchos, casi todos.

Votaré por Galán, anhelo que gran parte de la ciudad lo haga y logremos que obtenga más del 40 % de los votos y 10 puntos porcentuales por encima del segundo. Con un resultado así, Galán ganaría en la primera vuelta y nos ahorraríamos la segunda, pero sobre todo mandaríamos un mensaje claro y contundente de que en política sí hay espacio para gente seria y decente que la dignifique.