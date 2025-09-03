No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hoy, un día histórico

Pablo Felipe Robledo
Pablo Felipe Robledo
03 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Elegirá el Senado al magistrado de la Corte Constitucional que falta antes de que acabe el gobierno Petro”: Pablo Felipe Robledo
“Elegirá el Senado al magistrado de la Corte Constitucional que falta antes de que acabe el gobierno Petro”: Pablo Felipe Robledo
Foto: Corte Suprema de Justicia

El Senado de la República tomará, hoy miércoles 3 de septiembre, una decisión histórica, trascendental, que podría asegurar la estabilidad democrática del país o alterarla de forma grave e irremediable.

Elegirá el Senado al único magistrado de la Corte Constitucional que resta aún por ser elegido antes de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de la terna enviada por la Corte Suprema y conformada por Carlos Camargo Assis, Jaime Humberto Tobar Ordóñez y María Patricia Balanta Medina, tres importantes juristas con interesantes hojas de vida y trayectorias relevantes en el servicio público, el ejercicio privado de la...

Pablo Felipe Robledo

Por Pablo Felipe Robledo

Conoce más

Temas recomendados:

Corte Constitucional

Senado

Carlos Camargo Assis

PremiumEE

María Patricia Balanta Medina

Jaime Humberto Tobar Ordóñez

 

enriqueparra1978(84821)Hace 43 minutos
Una derecha desesperada no le importa violar la ley de cuotas y la participación de las mujeres en las altas cortes. Hoy veremos si en realidad las mujeres del congreso votan por la magistrada o por uno de los dos candidatos postulados. Uno de ellos un politiquero que no aportará nada nuevo al derecho constitucional moderno. Camargo es el mosco en leche, el que nada sabe de jurisprudencia e interpretación de la Carta de 1991. Escogido por presiones politiqueras en la Corte. Que ignominia!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar