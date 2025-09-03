Hoy, un día histórico

“Elegirá el Senado al magistrado de la Corte Constitucional que falta antes de que acabe el gobierno Petro”: Pablo Felipe Robledo Foto: Corte Suprema de Justicia

El Senado de la República tomará, hoy miércoles 3 de septiembre, una decisión histórica, trascendental, que podría asegurar la estabilidad democrática del país o alterarla de forma grave e irremediable.

Elegirá el Senado al único magistrado de la Corte Constitucional que resta aún por ser elegido antes de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de la terna enviada por la Corte Suprema y conformada por Carlos Camargo Assis, Jaime Humberto Tobar Ordóñez y María Patricia Balanta Medina, tres importantes juristas con interesantes hojas de vida y trayectorias relevantes en el servicio público, el ejercicio privado de la...