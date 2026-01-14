Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
No fue ni a clase

Pablo Felipe Robledo
14 de enero de 2026 - 05:04 a. m.

Empieza el año 2026 y las noticias no son buenas. A la emergencia económica y al desmedido y arbitrario aumento del salario mínimo legal, que solo beneficia a unos pocos y perjudica al 100 % de la población colombiana y el sector productivo público y privado, así como al funcionamiento del sector oficial, se suma la improvisación que en materia económica ronda al presidente por estos días de ocaso de su desteñido y corrupto gobierno.

Al enlistado presiente Petro, populista e irresponsable hasta el tuétano, lo del salario mínimo le salió por la culata, pues en el mar de la ignorancia en que vive, le llegó una marea arrolladora de...

Pablo Felipe Robledo

Por Pablo Felipe Robledo

Sigifredo Parra(98027)Hace 1 minuto
Por eso le llaman el país de la belleza, suceden cosas inverosímil es, entregar diploma de economista a un estúpido o que no sabe cuanto suma 1+1. Increible
Gurula(64121)Hace 14 minutos
Este es uno de los tantos venidos del viejo Caldas que llegaron a la capital y se siente de la más alta alcurnia bogotana, quien se jacta de ser la dueña del país y que puede despotricar del que viene de abajo cada vez que se le antoje en EE.
Le Lion De Angers(27991)Hace 29 minutos
El Espectador cada dia mas va para abajo,como es posible un titular tan mediocre y tan grande ,hecho por otro mediocre ,la columna de Robledo no escribe de lo que titula ,sino con mentiras y odio ,pobrecitos no aprendieron ni el uno ,el periodico ni el otro el columnista de marras,que DESASTRE.
