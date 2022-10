En entrevista con El Espectador (10/08/2022), Javier Eduardo Guzmán, presidente encargado de Colpensiones, precisó aspectos claves para la reforma del sistema pensional, en especial estas afirmaciones: “Si las personas no pueden cotizar, si no tienen trabajos formales y estables, es muy difícil que lleguen a pensionarse”. “En el mejor de los casos, el 66 % de la población colombiana no va a tener acceso al sistema general de pensiones”. “Hay que buscar mecanismos para que quienes trabajan de manera independiente también coticen”. “Lo primero que hay que hacer es atacar el tema del mercado laboral”. Reflexionar sobre el “mercado laboral” exige un examen profundo de la estructura productiva. ¿Cómo se tendrá que reorganizar la sociedad para manejar el enorme déficit social y garantizar una pensión suficiente y digna para todos? ¿Cómo evolucionar y dinamizar una legislación anacrónica que tiene serias implicaciones sociales, económicas, políticas y enormes costos administrativos?

Una dificultad para el ciudadano del común es entender el significado de RAIS, AFP, RPM, BEPS, etc., y las consecuencias de entrar en el laberinto de estas siglas por el resto de vida. El sistema pensional debe ser sencillo, claro, preciso. También debe considerar al empleador: grandes, medianas, pequeñas y microempresas o personas. Estas últimas no son empresas por el hecho de contratar a una persona de apoyo doméstico, lo que dificulta el empleo y desgasta la administración.

La inteligencia artificial de Colpensiones y sus robots informáticos detectan unos días de retraso en un pago de hace más de 20 años, errores de digitación en un talonario impreso del Seguro Social o del operador actual, por ejemplo Compensar, o posibles inconsistencias entre Colpensiones y el operador, y convierten automáticamente todo en una deuda “presunta” o “real”, objeto de requerimientos, cobros coactivos y amenazas de embargos que obligan al empleador, en especial a las personas naturales, a entrar por el Portal del Aportante a un proceso kafkiano de “asesores” telefónicos o chats, múltiples y redundantes correspondencias físicas o electrónicas, imágenes de planillas y comprobantes de pago dirigidos a despachos desincronizados: Dirección de Ingresos por Aportes, Gerencia de Financiamiento, Dirección de Cartera, Dirección de Historia Laboral, Grupo de Corrección Empresarial, Defensoría del Consumidor Financiero… A pesar de que la “deuda” que reclama Colpensiones sea menor y de los comprobantes de pago y pruebas que se aporten, pueden pasar meses para lograr algunas correcciones…

Se puede ir personalmente a los puntos de atención en donde no hay trato preferencial ni precauciones para las personas mayores, con restricciones de salud o discapacidades. Esperar en la calle, lograr un turno, ser atendido, remitido al sector de empresas a competir con mensajeros o ser enviado al Supercade Calle13 para enterarse de que hay errores que allí no pueden corregir…

Antes de ser declarado culpable por los robots informáticos, si el sistema lo permite, es mejor pagar el aporte dos veces con intereses y luchar para que retiren la “deuda” del Portal del Aportante. Doctor Guzmán, usted inspira confianza. Colpensiones amerita una reforma institucional profunda.