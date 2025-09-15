Congreso gastronómico de Popayán, un modelo para todas las regiones del país

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El evento de gastronomía mas académico, mas virtuoso y mas comprehensivo de Latinoamérica, expone la importancia de la construcción de patrimonio cultural.

El corazón del Congreso Gastronómico se instala en el Parque Caldas: cuatro calles cubiertas con carpas blancas de esquina a esquina albergan unas 60 casetas de exhibición y venta de platos y bebidas tradicionales. En medio, unas 40 “mesas largas” invitan a sentarse a degustar y conversar. Además, dos grandes salones con tarimas acogen las charlas, todas gratuitas. Algunos eventos también se realizan en casonas de valor histórico o en hermosas plazoletas cercanas.

El Congreso se compone de varios grupos de actividades desarrolladas durante cuatro días intensos e indiscutiblemente placenteros.

Foro Académico

Se presentaron cerca de 20 actividades, con sesiones dedicadas a la historia, la cultura, los sabores y tradiciones de cada uno de los tres invitados especiales: la nación de Hungría, el archipiélago de San Andrés Islas y el municipio caucano de Sotará —tierra natal del prócer y científico Sabio Caldas—, además del producto especial invitado: el café.

Se ofrecieron charlas en torno al tema “Cocinar para muchos: retos y aprendizajes de la cocina a gran escala”, a cargo de las cocineras Pepa Muñoz y Mila Nieto, de Madrid, España, miembros de la red mundial World Central Kitchen, liderada por el chef José Andrés desde Nueva York.Ellas compartieron sus experiencias atendiendo emergencias en lugares como Afganistán, Ucrania y Valencia, mediante una red de restaurantes locales coordinados por una mega cocina central, sirviendo comidas calientes gratuitas a cientos o miles de personas cada día, en comedores comunitarios, cocinas institucionales o iniciativas solidarias.

“El ‘gracias’ que recibimos nos taladra el alma. Hemos recibido más de lo que hemos dado.”— Pepa Muñoz, Premio Cervantes de la Gastronomía 2025.

También se realizaron conversaciones con empresarios de grandes cadenas alimenticias colombianas, como Don Jacobo Postres y Ponqués, y Petrocasinos S.A. (alimentación institucional), quienes compartieron los retos y estrategias para operar a gran escala con responsabilidad y calidad.

El Gusto por la Lectura

En alianza con Popayán Ciudad Libro, se llevaron a cabo charlas amenas e inspiradoras sobre libros que conectan la literatura con la gastronomía.

Tarima del Saber

Albergó 36 sesiones en las que chefs y cocineros invitados de Hungría, Puerto Rico, Corea del Sur, Londres, el Cauca y otras regiones de Colombia prepararon platos en vivo.Cada equipo ofreció al menos 200 degustaciones del plato presentado, permitiendo al público saborear la diversidad culinaria del evento.

Tarima del Sabor

Encargada de animar las noches, esta tarima recibió a 16 grupos musicales del Cauca y de las regiones invitadas. Ritmos, bailes y canciones conectaron la cultura gastronómica con la musical.

Concurso de Escuelas Gastronómicas – Unicomfacauca

Este concurso promueve la sana competencia entre academias, utilizando ingredientes tradicionales.

Primer lugar: Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá)

Segundo lugar: Universidad UNAB (Bucaramanga)

Tercer lugar: Escuela Gastronómica de Occidente (Cali)

Talleres de Mixología y Catas

Se realizaron cerca de 20 sesiones con expertos en licores, destilados, vinos y café. Estas actividades se desarrollaron en casonas históricas y restaurantes emblemáticos.

Actividades Paralelas

Incluyeron eventos académicos y lúdicos para niños, además de sesiones sobre el cerdo en la cocina viajera de PorkColombia, a bordo de un moderno vehículo equipado con cocina, mesa y asientos para 12 personas.

En alianza con el SENA, se ofrecieron espacios de diálogo y formación sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad y alimentación saludable. Con apoyo de la FAO, se instaló un mercado de productos caucanos innovadores, sostenibles y orientados a mejorar los ingresos de los productores locales.También se destacaron el Pabellón de Artesanos y Empresarios y el Pabellón de Promoción Turística del Cauca.

Coctel de Inauguración: Nueva Generación de Chefs

Quince jóvenes chefs, hombres y mujeres entre 20 y 35 años, deslumbraron con creaciones de alto nivel culinario, usando ingredientes autóctonos como:

Piangua

Ulluco

Paté de lengua ahumada

Ají de chirimoya

Focaccia de cascarilla de café

Montaditos de carantanta

Y una maravillosa “dulce plegaria” de velitas comestibles.

Cada plato fue una auténtica obra de arte gastronómico, artístico y de orgullo regional.

Almuerzos de las Regiones Invitadas

En el elegante recinto del Centro de Convenciones de Popayán se ofrecieron almuerzos inolvidables con platos típicos de Hungría, San Andrés Islas y Sotará.

Reconocimientos

Fueron homenajeados:

Cecilia Restrepo Manrique , investigadora y docente de gastronomía, por su aporte a la comprensión de nuestras raíces culturales.

15 restaurantes emblemáticos de Popayán, por su trayectoria y excelencia.

Impacto del Congreso Gastronómico

Este evento no solo promueve la cocina regional, sino que la transforma y proyecta nacional e internacionalmente. Durante sus cuatro días:

Asistieron unas 50.000 personas

Se generaron más de 1.500 millones de pesos en ventas para la economía popular

Participaron más de 50 cocineras y cocineros tradicionales

Se realizaron más de 100 actividades académicas y culturales

Una Visión para Replicar

La labor de la Corporación Gastronómica de Popayán, liderada por Enrique González Ayerbe, junto con su Junta Directiva y un equipo apasionado, representa un modelo a seguir para otras regiones de Colombia.

Nuestro país posee una gastronomía tan rica como diversa. Pero para que esta se consolide como identidad, motor turístico y herramienta de desarrollo económico y cultural, es clave que cada región la organice, fortalezca y visibilice.

¡El Congreso Gastronómico de Popayán es un ejemplo de cómo hacerlo!