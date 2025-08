America second

“China es cada vez más confiable como socio comercial frente a la incertidumbre que genera Trump”: Pascual Gaviria Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las victorias de corto plazo se repiten y el presidente Trump muestra el pulgar arriba y la sonrisa fanfarrona que es ya su máscara inevitable. Son los primeros combates entre MAGA (Make America Great Again) y TACO (Trump Always Chickens Out), la disyuntiva entre grandeza o la simple arrogancia estratégica del jugador. Pero nadie duda de que, al menos en el corto plazo y, sobre todo, en la exhibición política, Trump ha salido airoso.

Los miembros de la OTAN aceptaron el aumento en sus aportes a la organización, la Unión Europea acordó sus aranceles como un respiro y una derrota: Francia, Alemania y otros resintieron el golpe. El primer ministro francés dijo que era un día oscuro y que Europa había decidido someterse. En Alemania, el ministro de economía pidió por una Europa más fuerte a la hora de negociar. Hemos agachado la cabeza para salvarla, es el sentimiento europeo. Japón había negociado una semana antes mostrando el que parece ser el único camino posible. Logró el menos malo de los acuerdos hasta ahora y dejó una lección para los demás: ¡negocien ya! A julio, los ingresos por aranceles llegaron a 100.000 millones de dólares, cerca del 5 % de los ingresos federales cuando antes de su llegada apenas alcanzaban el 2 %. México cedió en los temas de control de la frontera, el envío de 10.000 soldados y el compromiso a crecer en operaciones conjuntas. Pero conservó el nombre del golfo.

En el campo militar, su bombardeo a Irán fue la demostración de una sorpresiva agresividad. Llamó a seguir negociando con el régimen y a los días soltó las bombas. No está claro el daño definitivo al programa nuclear, pero mostró que siempre puede ir más allá de las intenciones y los pronósticos. Se esperaban consecuencias más graves para los aliados norteamericanos y, al final, Trump salió tranquilo después de dar el escarmiento. La amenaza sobre el cierre del estrecho de Ormuz fue solo eso y el ataque a la base gringa en Catar no produjo mayores daños ni víctimas.

Las grandes tecnológicas han sido el otro blanco de Trump. Amenazas a Apple para que produzca en su territorio ya han significado un compromiso de inversión en Estados Unidos de 500.000 millones de dólares en cuatro años. Pero no ha sido suficiente, algunas leyes arancelarias ya le produjeron 900.000 millones en gastos extras en el segundo trimestre de este año. TSMC, la empresa taiwanesa que produce la gran mayoría de semiconductores en el mundo, anunció una inversión de 200.000 millones de dólares en Estados Unidos. Trump no ha necesitado mucho más que anuncios de aranceles en su red social. El gran mercado estadounidense es su arma y sus mensajes la manera sencilla de usarla. Google, Amazon, Tesla, Microsoft y Meta miran con temor. Todos estos triunfos, parciales, políticos muchas veces, inflados siempre, se han dado más sobre aliados que sobre enemigos y rivales. China es cada vez más confiable como socio comercial frente a la incertidumbre que genera Trump, una de sus mayores estrategias, la famosa “teoría del loco”: “cuídense, puedo hacer cualquier cosa, tengo imaginación y poder”. Y Rusia ha demostrado que ni los halagos ni las amenazas son suficientes para Putin. “Yo también puedo ser loco”, parece decir desde el Kremlin.

Los riesgos los corren los ciudadanos de Estados Unidos. Las grandes batallas podrán estar plagadas de palpables y pequeñas derrotas: inflación, caída de la economía, mayor autoritarismo por el arrebato de las victorias tempranas, silencio de voces moderadas entre los republicanos, temor de los medios, desprecio por los “pequeños obstáculos” (leyes, sentencias, derechos humanos, competencias de los estados). Las apoteosis de Trump, pueden ser muy pronto las desgracias para muchos de los habitantes de Estados Unidos. El triunfo de la bandera y un eslogan puede resultar muy costoso.