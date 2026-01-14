Logo El Espectador
Rabo de ají

Democracia y portaaviones

Pascual Gaviria
14 de enero de 2026 - 05:05 a. m.
“Es posible que el experimento de Trump lleve a una salida democrática en Venezuela, también es posible el caos y fracaso”: Pascual Gaviria
El gobierno Trump decidió bombardear territorios dominados por los narcos en Colombia y México. Desde hacía unas semanas, las amenazas se repitieron en diferentes entrevistas: “Vamos a empezar ya a golpear por tierra a los cárteles”, dijo el presidente norteamericano refiriéndose a México. Sobre Colombia la amenaza fue directa al Presidente Petro, de quién dijo era “una persona enferma” a la que no le quedaba mucho tiempo en el poder. Cuando le preguntaron directamente sobre una incursión militar en el país, respondió con una frase y una mueca divertida: “me suena bien”.

Los ataques en México y Colombia fueron bombardeos puntuales...

