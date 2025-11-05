Logo El Espectador
Rabo de ají

Cidade Vermelha

Pascual Gaviria
05 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
"La policía de Río de Janeiro es una máquina de matar": Pascual Gaviria
Foto: EFE - Renato Spyrro

Muchas de las entradas a las favelas de Río de Janeiro tienen dos señales particulares y complementarias: en las vías principales que comienzan a empinarse están los centros de despacho de los mototaxis, que son casi el único transporte público hacia las lomas. Decenas de hombres en moto, con sus chalecos respectivos, y un gran tablero con los precios a todos los barrios marcan las puertas principales. Para todo el mundo es claro que las mafias controlan el negocio que sirve a la vez como estrategia de vigilancia y control. En agosto pasado, la policía de Río desmontó una aplicación pirata llamada Rotax Mobili que atendía el...

