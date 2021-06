Condenas imposibles

El fin de semana pasado Derek Chauvin, agente de la Policía de Minneapolis, fue condenado a 22 años y cinco meses de cárcel por cargos de homicidio. Un angustioso video de nueve minutos y 29 segundos en el que se ve al agente con sus gafas oscuras en la frente y su rodilla sobre el cuello de George Floyd se repasó decenas de veces durante el juicio. El fiscal dividió el video en tres secciones que demuestran la brutalidad: “Cuatro minutos y 45 segundos cuando Floyd gritó que no podía respirar, 53 segundos cuando Floyd tuvo convulsiones anóxicas por falta de oxígeno, y tres minutos y 51 segundos cuando Floyd no reaccionaba”. La claridad de la violencia homicida era tan dolorosa que no se necesitaban mayores argumentos: “Crean en lo que ven”, fue la frase preferida por parte del fiscal que acusó a Chauvin y pedía 30 años de prisión. Para el juez, dos agravantes acompañaron la culpabilidad del oficial de policía: Su actuación con especial crueldad y su abuso de autoridad. En su condena de 22 páginas se leyó una sencilla conclusión: “El señor Floyd fue tratado sin respeto y se le negó la dignidad que se les debe a todos los seres humanos y que sin duda se habría tenido con un amigo o un vecino”.