De seguidores y votantes

Elon Musk invirtió este año 44.000 millones de dólares para ayudar a la humanidad. Al menos eso dijo luego de cerrar el trato con el que compró Twitter en el primer semestre de este 2022 que termina: “No lo hago porque sea fácil, no lo hago para hacer más dinero, lo hago porque intento ayudar a la humanidad, a la que amo”. Un acto de filantropía que hace dudar hasta a los más crédulos. Pero Musk ha decidido ayudar primero a las finanzas de Twitter que, según sus palabras, entrega pérdidas por cuatro millones de dólares cada día. La mitad de los empleados fueron despedidos y otros más decidieron salir de la jaula luego del ultimátum del nuevo jefe: “… tendremos que ser extremadamente duros. Esto significará trabajar muchas horas a gran intensidad. Solo un rendimiento excepcional constituirá un aprobado”.

Los despidos causaron variadas preocupaciones más allá de los derechos laborales. Musk se ha declarado un “absolutista de la libertad de expresión” y muchas veces ha criticado los filtros de moderación de contenidos de la compañía. Su declaración de principios en este tema es relativamente sencilla: “Cuando hablo de libertad de expresión me refiero simplemente a lo que se ajusta a la ley. Estoy en contra de la censura que va más allá de la ley. Si la gente quiere menos libertad de expresión, que le pidan al gobierno que apruebe leyes al respecto”. Lo que no es sencillo es aplicar ese principio en el mundo de la manipulación, las mentiras, el abuso de poder, la fuerza de las teorías conspirativas, las bodegas de desinformación. Estados Unidos y Europa lo vivieron de una forma muy clara en 2016, en las elecciones presidenciales y del brexit. Propagandistas muy diversos amplificaron noticias y puntos de vista, miedos y odios para manipular el voto de los ciudadanos. El asunto no es tan fácil como dejar trinar, dejar pasar.