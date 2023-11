Estadio de ánimo

Los políticos no están hechos para enfrentar a la tribuna. Su gracia nunca será suficiente para competir con los ídolos de la camiseta adorada, y su presencia es siempre un distractor inoportuno para la ansiedad futbolera. Por eso los palcos son escondites lujosos, odiosos al ojo del hincha, lejanos a lo que la jerga política llama el “fervor popular”. Al igual que sucede con los árbitros, lo mejor que le puede pasar a un político en un estadio es pasar desapercibido.

En las últimas semanas se ha desatado una fiebre partidista antes de los partidos en los estadios del país. El secuestro y la liberación del papá de Lucho Díaz hicieron que se mezclaran las arengas de plaza pública y los cantos de tribuna. Resulta un poco patético que el fútbol, llamado muchas veces el “opio del pueblo” por su capacidad para distraer a la ciudadanía de las causas urgentes y las preocupaciones ideológicas, sea ahora el escenario para medir el apoyo popular. Es claro que el termómetro no está bien calibrado, pero los gritos sirven para calentar la garganta y el ambiente en las redes sociales. En últimas, los estadios son un poderoso amplificador del estado de ánimo de un grupo muy reducido.

Luego de las rechiflas han llegado los análisis y las interpretaciones, porque no solo del balón vive el hombre. El presidente Petro tildó de cobardes a quienes gritaron en su contra durante el partido Colombia vs. Brasil. A su juicio, el grito iba dirigido a su hija que estaba en el estadio, y le dio Me Gusta a mensajes en X donde se mencionaba una supuesta estrategia planeada por Álex Char y Federico Gutiérrez. También acompañó la idea de que el Metropolitano, cuando juega la selección, es un fortín del poder que quiere desprestigiar al presidente del cambio.

En un mensaje en X el fin de semana pasado reforzó esa teoría. El presidente posteó un video en el Pascual Guerrero donde corean el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez: “Cuando los estadios son del pueblo y la juventud”, escribió el presidente. El video es de junio de 2022, durante la final de la liga femenina, en plena campaña presidencial. Hace unos años, Andrés Manuel López Obrador fue chiflado en la inauguración del estadio del Toluca y respondió con una teoría similar: “Es solo la porra de un equipo fifí”. Pero su partido Morena también sabe de rechiflas: en 2019 se filtró un manual para articular las griterías en los estadios.

La tribuna implica un riesgo para los políticos, pero supone también una tentación irresistible. Y las barras son el mecanismo más apropiado para jugar en el partido de la participación tribunera. Este año, luego de una gresca en la tribuna sur del Atanasio Girardot, fortín de la principal barra del Nacional, hubo enfrentamiento entre el alcalde Quintero y los directivos del club. Las barras estuvieron en el medio de la discusión y son actores importantes en la política electoral en Medellín. Por eso se recordó la propuesta lanzada por el presidente Petro, en una respuesta a Álex Char, en diciembre de 2021: “Te propongo Char que los hinchas del fútbol tengan un porcentaje de la propiedad de los equipos profesionales del fútbol a través de las barras. El hincha hace el equipo no solo porque paga en el estadio sino porque pueda decidir en él. ¿Qué tal? Democraticemos el fútbol”.

El viceministerio de la juventud tiene entre uno de sus principales objetivos el trabajo con el “barrismo social”. Petro llamó a las barras a las calles durante el estallido social y Duque les asignó presupuesto en 2021 para el trabajo social. Que, a propósito, María Isabel Urrutia dejó en veremos. Ese es el riesgo de poner a los estadios a jugar en la política, los gobiernos pueden terminar comprando gritos y rechiflas.