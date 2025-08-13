Estado con sitio

“Colombia tiene 35 años de experiencias, lecciones, errores y fortalezas para pensar su presente”: Pascual Gaviria Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El asesinato de Miguel Uribe nos ha hecho recordar la muerte de los candidatos presidenciales durante la campaña para la elección de 1990. Y la violencia política contra la UP y los niños sicarios de la mafia que marcaron una época de terror y asombro: ¿Volvimos a esos tiempos? ¿El Estado es tan impotente para proteger a los principales actores políticos? ¿Pueden los grupos criminales retar al Estado y la sociedad?

Es normal que el triste lazo con el asesinato de su madre a manos del Cartel de Medellín nos lleve a esa asociación automática y facilista. Pero los contextos entre los años de esos crímenes y el momento homicidio de...