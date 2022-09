¿La paz fatal?

México puede ser un gran referente de advertencias respecto a algunas de las políticas que anuncia el Gobierno de Gustavo Petro. Los presidentes de Morena y el Pacto Histórico tienen similitudes en su gusto por el discurso, en sus ambiciones de cambio muchas veces etéreas, en los anuncios prematuros. A comienzos de 2019, en su fogueo diario de las mañanas ante los medios, López Obrador (AMLO) soltó una frase tan sentenciosa como esperanzadora: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”. Fue la respuesta a un periodista que le preguntó por el número de los capos de la mafia detenidos durante su gobierno. Para concluir dejó claras sus prioridades: “No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del Gobierno es bajar el número de homicidios, bajar el número de robos, el que no haya secuestros”.

La declaración era el desarrollo de una política, en forma de eslogan, anunciada al comienzo de su mandato: “Abrazos, no balazos”. Desde la campaña AMLO habló de la necesidad de “pacificar” el país y buscar escenarios de sometimiento de los carteles a cambio de no extradición y amnistías. A finales de 2018 algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y candidatos estatales del partido Morena mostraban como pruebas de éxito las fotografías con capos como el Mayo Zambada. Ahora el partido de gobierno tiene gobernadores en los 10 estados con mayor presencia de los grandes carteles, pero la pacificación no ha llegado. La percepción de estar en manos de los criminales ha crecido en muchas de las ciudades y los homicidios han ido al alza en esos estados durante los últimos dos años.