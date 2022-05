Lector de encuestas

Las encuestas son consideradas una farsa por quienes aparecen como perdedores y un simulacro perfecto por quienes leen porcentajes estimulantes. Cuando los números significan una amenaza, el lector de sondeos recurre a las confianzas del jugador arruinado: acude a buscar los parentescos y las supuestas preferencias políticas de quienes hicieron las preguntas, desprecia el tamaño de la muestra y se duele de no haber sido consultado, descalifica a quienes respondieron porque viven muy lejos o se levantan muy tarde. Pero la desconfianza del jugador está a la misma altura de la ansiedad y no puede esperar a un nuevo lance en la ruleta. Desprecia al crupier y al mismo tiempo necesita que ponga a rodar un nuevo destino. Tal vez ese maldito timador se compadezca de su mala racha o sea vencido por su tenacidad, piensa.

Los candidatos mal parados en los tanteos van un poco más lejos que sus partidarios. Lo de ellos es una especie de telepatía, conocen las intenciones de los electores porque tienen conexiones privilegiadas, sus terminaciones nerviosas detectan la presencia del partidario agazapado y el timo de quien dice votará por sus rivales. Repiten aquello del “abuso de la estadística” y dicen que la democracia no se resuelve con los oficios de un call center: “Una cosa son los gritos de los aficionados y otra cosa son los goles”, sueltan y besan la camiseta. El pálpito es más fuerte que el cálculo. Para el final dejan la más desesperada contradicción: ya la gente no cree en las encuestas, la verdadera encuesta es en el cubículo, escriben en sus tableros de campaña. Pero al día siguiente no les queda más que la renuncia definitiva: están manipulando a los ciudadanos a punta de encuestas, deberían prohibirlas.