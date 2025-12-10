Logo El Espectador
Rabo de ají

Noche de aguinaldos

Pascual Gaviria
10 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.
Foto: Captura de

El presidente Petro decidió transmitir la entrega de regalos del gabinete ministerial en horario estelar. Invocó la luz de Navidad, que significa esperanza y transparencia: “Todo será austero –dijo Petro– al estilo de Jesús, el hijo del pecador, el niño del pesebre calentado por el aliento de los bueyes”. No hubo renos ni gorros rojos ni nieve falsa. Tampoco las panderetas de alambre con tapas de bebidas azucaradas. Los ministros llegaron cumplidos y nerviosos con sus regalos, todos con maracas con el sonido de las semillas ancestrales: “Son el latido del corazón del mundo –dijo Susana Muhamad en declaración a RTVC. “Ven, ven,...

