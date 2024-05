Petro en Rimax 

El presidente ha decidido abandonar su gobierno. Se ha parado del sillón presidencial para pasarse a la calle y a la silla Rimax en los pequeños coliseos deportivos. Pero no se trata solo de un cambio de escenario, significa una ruptura con su gabinete, su plan de gobierno, la gestión de una administración que parece ajena a la voluntad de su líder. Las cosas malas suceden en las oficinas, pero la voluntad del presidente es inquebrantable frente a la maraña legalista, el software traicionero, el enemigo interno y los funcionarios corruptos que han infiltrado el gobierno del cambio. Desde octubre del 2022 la idea viene madurando: “El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”. No es el presente de ineficacia y escándalos, es la historia de un Estado atrofiado que es necesario cambiar. En noviembre del 2023 apareció el elefante: “El Estado es un paquidermo, es más grande el paquidermo en unos lugares que en otros, que hay que llevar hasta donde la sociedad ha establecido sus objetivos. Cuando el Estado no llega adonde la sociedad ha puesto sus objetivos, implica la necesidad no de una reforma de la sociedad, sino de una reforma del Estado”. Y hace unos meses vino la forma contra el fondo, la denuncia a la Constitución como un marco incómodo que no deja aplicar la Constitución. Paradoja que desvela a ministros y congresistas del Pacto Histórico.