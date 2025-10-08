Petro Thunberg

“Petro es la vanguardia de sí mismo, no es un abanderado de Palestina, sino del Pacto”: Pascual Gaviria Foto: EFE - Carlos Ortega

Se cumplen dos años del ataque terrorista de Hamás y del inicio de la respuesta israelí que ha sido desproporcionada y criminal. Una simple mirada a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas, deja claro que lo que ha hecho Israel no tiene otro nombre. Son XIX artículos para comprobar que la estrategia de tierra arrasada de Israel se ajusta a cada una de sus definiciones. El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, creada en 2021, lo dijo en la reciente Asamblea General: “Al...