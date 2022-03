Ponzoñas en la derrota

Nunca había votado en la mañana, temprano, cuando el himno nacional abre las urnas y los jurados primerizos ejercen con solemnidad. Siempre creí que era un ejercicio digno de los insomnes y los viudos de la ciclovía en el domingo de elecciones. Pero ahí estaba, en una fila a las 7:55 a.m., con una ansiedad desconocida, sintiendo que ejercía algo más que un derecho, que ponía más que una ficha en esa ruleta colorida e indescifrable. Había más fichas en juego, consideraciones y respetos de otro tipo, temores impensados, más filiación que ideología. Y voté sin el desparpajo acostumbrado. Con algo de ceremonia que pudo parecer patética. Como pasa con todo el que visita el cubículo como un centro de esperanza.

Ver la política desde cerca tiene algo de las delicias del voyerismo. Las cábalas que se entienden como un destino, los chismes, las mentiras de primera mano, la sorpresa de la perversión. Saber que lo que vemos desde afuera como las grandes apuestas del poder también se apuestan en mesas sencillas, en tableros menores. Pero tiene igualmente un poco del temor a contagiarse de lo risible, a sufrir las consecuencias detestables de la ilusión o los daños colaterales de la maledicencia. Se podría decir que es ver la fealdad de la maquinaria.

Hace unos meses, luego de que mi hermano decidiera ser candidato presidencial, dije que tal vez mi mejor opción sería adoptar el desinterés frente a la campaña en ciernes. Sobra decir que me engañaba, nunca había intentado meterme una mentira de ese tamaño. Sufrí los debates como finales con estadio lleno, les hui a las entrevistas del candidato como si fueran interrogatorios sangrientos, sudé el silencio obligado frente a los insultos y las burlas que aparecían cada tanto. La banca es sin duda el peor sitio para ver los juegos cruentos de las elecciones. Vivir una campaña electoral sin jugar un papel distinto a la filiación, el cariño, la admiración por uno de los candidatos hace difícil el sarcasmo, la ironía, el justo desprecio que requiere siempre la política electoral.

De nuevo tengo libertad para comentar la política y puedo usar la insolencia y la arbitrariedad, la pedrada en Twitter y el brindis sin agüero por las derrotas ajenas. La autonomía recobrada implica un desfogue, una tranquilidad que en todo caso no borra un poco de angustia por la derrota de una causa tan inesperada como a primera vista irrenunciable.

Pero en esto no hay tiempo para el llanto y toca soltar un poco de ponzoña y risa. Alejandro Gaviria hizo parte de una coalición donde siempre fue juzgado como un intruso. Una coalición que le tiene tanto miedo a perder como a ganar. La llegada de alguien que estaba por fuera de la condescendencia y el puritanismo del perdedor radical hizo que la Coalición Centro Esperanza terminara en un suicidio colectivo para elegir a un cadáver político. Sergio Fajardo es el ganador más triste de la historia. Seguirá sonando su casete de los 20 años de caminar bajo la enseña de sus volantes, le gustan más los volantes que los votantes, convencido de que él es tan bueno que el país no lo merece. Muchos dirán que estoy sangrando por la herida. Cosa que es absolutamente falsa; no es solo una herida, son varias las que dejó la campaña. Pero deja algo de veneno para lo que viene.