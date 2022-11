Profecías mundialistas

Es el momento de las apuestas, de los tentáculos que señalan a los ganadores y los gurús que se despeñan con sus estadísticas, de los legos que aciertan mirando los colores de las banderas y los desentendidos que condenan ese juego tonto desde el sillón. Me aventuro con vaticinios para este extraño Mundial decembrino, con su gusto arenoso por la corrupción, sus recatos religiosos y sus estadios con aire de palacios comerciales.

Empecemos entonces con un triunfo apretado de Ecuador en un aburrido primer juego, la mínima diferencia para el equipo que en la eliminatoria llevó a un colombiano en sus filas y a Tumaco en su corazón. Catar pagará cara su osadía y se irá sin puntos y sin goles. Ecuador volverá pronto a casa con el aplauso de los chilenos y Senegal estará en octavos para alegría de Mané y de siete compañeros suyos que juegan en la Premier. Ese es el indicador clave para enfilar las selecciones, el ranking de la liga inglesa pone a todo el mundo en su sitio: Brasil tiene a 12 convocados en la Premier y todos los ingleses juegan en el fútbol propio. Esos son mis finalistas. Dejemos en ascuas al campeón.

En el grupo B estará el peor partido de la Copa: Gales-Irán terminará sin goles después de 90 minutos de fanatismo islámico por la pata dura. Inglaterra ganará sus tres juegos y será el equipo con más goles en la fase de grupos. El partido de la geopolítica mundial será para Estados Unidos por la mínima diferencia. Biden aún no sabe qué es el Mundial de Fútbol. Los gringos serán segundos del grupo con un equipo que algunos llamarán sorpresa de primera fase: tiene siete en la Premier, además de hombres en los grandes de Italia. Y está Jesús Ferreira, la cuota colombiana inscrita sin las marrullas ecuatorianas.

En el grupo C apenas hay dos equipos, Argentina y México. Arabia Saudita podría estar por afuera hasta del álbum de Panini, clasificó eliminando a Yemen, Singapur, Palestina y Uzbekistán. Luego mandó a Australia, una selección que aún no se define entre el fútbol y el rugby, a un nuevo repechaje. Pobre Perú, al menos nosotros no tuvimos esa muerte lenta. Argentina será primera aunque pasará sustos en el partido con México, donde Messi terminará molido.

En el D Francia bostezará durante los tres partidos y Benzema será el mejor perfilado para ser goleador luego de la fase de paseos. Dinamarca será segunda, algo desinflada luego de ser la dueña de muchas expectativas. Una selección que uno podría definir como equipo de media tabla en Italia o España. Me dirán que tiene seis en la Premier y tres juegan en el Brentford que acaba de ganarle al City, les diré que dos son consagrados suplentes.

En el grupo E, Alemania y España entregarán un bonito 2-2 y al final Alemania será primera por diferencia de gol. Costa Rica dejará de ser sorpresa y volverá sin puntos. Japón se consagrará como el mejor eliminado en fase de grupos. El F tendrá a Bélgica como la tutora del grupo, donde Croacia promete pero no cumple, y Canadá y Marruecos nos darán tiempo para trabajar un poco en medio de las distracciones mundialistas.

En el G estará el gallo africano. Camerún acompañará a un Brasil que ganará sin afanes, apenas gastado lo justo, un Brasil calculador. Serbia y Suiza, que han encarnado el bien y el mal de Europa en los últimos años, ahora representarán el olvido mundialista.

El H será uno de los grupos más entretenidos. Portugal muestra que no solo es Cristiano y tiene cómo meter miedo, Uruguay batallará con cinco históricos algo cansados y su camada que siempre se renueva. Dos pequeños países con fútbol grande, Ghana y Corea, corren, meten, llegan, están a punto, pero fallan cuando parece posible.

Dejo en la fase de grupos, porque lo que sigue son mis recetas para acumular cuentas por cobrar. ¡Juego ladrones!