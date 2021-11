Un gueto inmune

Las universidades públicas saben algo que todos ignoramos. Deberían compartir el conocimiento que el país entero desconoce y salvarnos de esta irresponsabilidad que nos tira a las calles, a los estadios, a los buses, a los bares y a las oficinas. Es injusto que nos nieguen la sabiduría de la prudencia que practican desde hace dos años y que ha librado a los bachilleres que se graduaron desde diciembre de 2019 en adelante de conocer a sus compañeros en los campus. Porque afuera ya se han arriesgado a ser novios y a morder el borrador del mismo lápiz. Las universidades salvan hoy en día al país del contagio que podría producirse en sus sedes. Son focos de sanidad en medio de una ciudadanía temeraria.

Pero se empeñan en cerrar sus puertas y sus secretos. No muchos de sus directivos están dispuestos a dar declaraciones sobre el tema, los decanos solo se atreven por videollamada con tapabocas y los profesores están ventilando sus gracias en la calle y en sus clases desde la casa. Hace poco la directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia me dijo que ellos atienden al pie de la letra las recomendaciones de un comité de expertos. En mi ignorancia supina sentí un alivio al saber que la ciencia no dicta las decisiones para todos los sectores en el país. Nos ha salvado la superstición y el atrevimiento. Le pregunté a la directora de “Bienestar” por la protección que entregaban las vacunas a los profesores y me dijo que no era suficiente porque los alumnos son la población menos vacunada. Le hablé de la seroprevalencia, la protección natural que hemos adquirido por contagio, y me dijo que no hay datos suficientes. El reciente estudio del INS entregó un dato concreto: el 89 % de los colombianos ya han tenido contacto con el virus. Me respondió que ese estudio es parcial y no se ha hecho uno robusto en el país. La Universidad de Antioquia solo cree en los datos que no existen.

Lo que de verdad sería responsable es que la gran mayoría de las universidades públicas, reacias a volver a la presencialidad, dejen claro que las clases se han convertido en algo prescindible. Que expliquen el nuevo modelo de estudios, de posibilidades mixtas para los alumnos en las regiones, de acuerdos previos entre estudiantes y profesores para sus cursos en clase o en pantalla. ¿Hay un nuevo modelo? ¿La pandemia mostró nuevas opciones para todos? Pero es imposible seguir amparando el cierre en la disculpa sabia de su responsabilidad. “La prudencia que hace verdaderos necios”, es el grafiti para los muros de las universidades cerradas.

No es creíble que el 90 % de los colegios en Antioquia estén en clase y las universidades públicas, con mejor infraestructura, sigan vendiendo el humo de la bioseguridad. Nunca había sido tan claro que la ciencia exacta que buscan, el cero riesgo, el cero COVID-19, puede ser la más dañina superstición. Octubre pasado fue el mes con menos muertes por COVID-19 en Colombia desde mayo de 2020, cuando la pandemia apenas empezaba. Pero esos son datos preliminares, sentido común de los legos, ellos tienen otras cifras. En realidad tienen sobre todo otras maneras de tomar decisiones, más burocráticas y más lentas.

Hace 10 años el entonces director del SENA, Darío Montoya, dijo al dejar su cargo: “Hay que desbaratar el salón de clases. Eso tenía vigencia hace 20 o 30 años, cuando para poder aprender uno tenía que tomar notas en un cuadernito”. Llovieron críticas desde las universidades, que hoy parecen abrazar esa teoría pero sin admitirlo, con el tapabocas como máscara.

Me quedó sonando algo que dijo un personaje de la última obra de El Águila Descalza, Coronavirus, una obra viral: “¿Por qué no han abierto la Universidad de Antioquia? Porque ya no es necesaria”. No sea que el chiste se vuelva realidad.