Vaki electoral

“Sería bueno que el empresariado le dejara la paranoia al presidente Petro”: Pascual Gaviria

La proliferación de candidatos, la veda de encuestas, los liderazgos apocados, los partidos y sus cartas tapadas han convertido la actualidad en un gran signo de interrogación. Las tempranas apuestas electorales han suprimido las conversaciones más urgentes y menos especulativas. La hípica electoral no deja ver otras posibles apuestas. Tal vez el escenario sea similar al de vísperas electorales de otros años, pero hay un nuevo ingrediente: los empresarios están cada vez más cerca de la lógica partidista. La ANDI ha entrado en la retórica de campaña, el discurso de Bruce Mac Master no se diferencia mucho del de Efraín Cepeda. No...