¿Zelenski puede reír?

Mijaíl Gorbachov murió una semana antes de que aparecieran las peores noticias para Rusia luego de 200 días de operación no tan especial en Ucrania. Un ave de mal agüero, siempre como preludio a los desastres de la Rusia imperial, del malogrado poder soviético. Un aguafiestas, una mancha en la frente altiva de Rusia. Y, de algún modo, un traidor. Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, habló de la dulce y equivocada visión que tenía Gorbachov frente a la amenaza de Occidente: “Esas expectativas románticas no se materializaron. La naturaleza sedienta de sangre de nuestros oponentes ha salido a la luz y es bueno que nos hayamos dado cuenta a tiempo”. Putin no lo señaló directamente, pero sí lo asoció a la caída de la URSS, “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”.

De algún modo, la invasión a Ucrania emprendida por Putin es un intento por corregir los desastres que Gorbachov inició sin las “precauciones” que imponía la paranoia soviética. Una muy buena parte de la sociedad rusa de hoy desprecia al padre de la perestroika y rinde homenajes espontáneos al creador del Gulag. En una entrevista reciente, la premio nobel bielorrusa Svetlana Alexiévich se dolía de la ingenuidad de los partidarios de la democracia cuando la Unión Soviética se despedazó: “Me sorprendí viajando por Bielorrusia descubriendo lo importante que sigue siendo Stalin para la población. Hoy en día no es Putin sino el propio pueblo el que inaugura monumentos y museos dedicados a Stalin. Esto no viene desde arriba, esto es una iniciativa del pueblo (…) Éramos ingenuos en los años 90 cuando gritábamos: «Libertad, libertad»”.