A retiro con los militares, ministro

En entrevista para Cambio, Eduardo Pizarro, experto en temas militares y de conflicto, hermano del asesinado jefe del M-19 Carlos Pizarro, hizo afirmaciones que generaron impacto, relacionadas con la paz total y la situación de los militares. Creo que Pizarro, quien es conferencista de la Escuela Superior de Guerra, dijo muchas cosas que los militares piensan y no pueden decir.

“El Ejército está (…) absolutamente inmovilizado”, manifestó. “¿Por qué razón? Porque se está planteando un cese al fuego con siete u ocho de los 40 o 50 grupos armados ilegales. Entonces los mandos militares dicen: si nosotros salimos a patrullar y (…) le damos plomo a este grupo armado (…) que ha firmado el cese al fuego, vamos a ver en riesgo nuestra carrera militar. Y si no le damos plomo a este grupo que no ha firmado el cese al fuego, le entregamos el territorio. Entonces las Fuerzas Militares están profundamente desconcertadas porque no saben cómo actuar. Y en estos momentos la situación es muy preocupante porque el patrullaje y la confrontación han caído dramáticamente y los grupos armados están teniendo presencia en forma creciente en los centros urbanos. Está aumentando el número de masacres, el de asesinatos de líderes... Yo creo que hay que tener mucha más claridad sobre cómo manejar este tema”.

Si bien el Gobierno no está negociando con siete u ocho grupos, como dijo Pizarro, el cese al fuego que decretó el presidente sí involucró a cinco: tres de origen político —el Eln, las disidencias de las Farc y el grupo de Iván Márquez— y dos de origen paramilitar y mafioso —el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra—. Hay que crear protocolos muy claros porque el tema se presta para confusión, sobre todo en zonas con presencia de varios grupos, como Arauca, donde luchan por el territorio el Eln, que no ha aceptado el cese al fuego, y las disidencias de las Farc, que sí lo han aceptado pero lo han violado. Entonces, ante la confusión y el miedo de los militares de que se les afecte su carrera, según Pizarro, prefieren encerrarse en los cuarteles. Cuando se trata de mafiosos, la inacción militar es gravísima porque si ellos no sienten a las fuerzas del Estado respirándoles en la nuca, no se someten a la justicia, pues lo que les interesa es atesorar dinero.

Pizarro afirma también que “el Ejército está en este momento muy desconcertado porque no hay una política de seguridad clara”, y agrega: “Lo que a mí me comentan los miembros del Ejército es que ellos tienen que tratar de adivinar qué es lo que el Gobierno está planteando, porque no hay claras directrices sobre cómo actuar”.

Si eso es así, es urgente que el Gobierno elabore un documento donde establezca claramente cuál es su política de seguridad. Los militares están enseñados a obedecer y punto. Para que funcionen, deben tener directrices claras.

Por otra parte, al hablar del golpe a la moral que las Fuerzas Armadas recibieron con el retiro de 50 generales, Pizarro dijo: “Es muy impresionante el número de oficiales que están solicitando el retiro (…) Colombia puede verse abocada a una crisis de mando militar y policial muy grave en los próximos años”.

Así las cosas, es indispensable que, cuanto antes, el ministro de Defensa se encierre con los generales en una especie de retiro espiritual donde se ventilen las molestias y los desacuerdos, y les explique, de modo detallado y claro, cuál es la política de seguridad del presidente Petro.

