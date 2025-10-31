Logo El Espectador
Apenas comienza la tarea

Patricia Lara Salive
31 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.
“Contar con la importante cifra de 2’700.000 votos no le garantiza nada al senador Cepeda”: Patricia Lara Salive.
“Contar con la importante cifra de 2’700.000 votos no le garantiza nada al senador Cepeda”: Patricia Lara Salive.
Foto: Óscar Pérez

Es un hecho que el Pacto Histórico y el senador Iván Cepeda obtuvieron un triunfo inobjetable en la consulta del pasado domingo: a pesar de que hasta última hora no era claro si se realizaría la consulta o no, si Daniel Quintero participaba o no, si la competencia sería interpartidista o si se daría entre candidatos de un solo partido, etc., la izquierda demostró que constituye una fuerza política consolidada, disciplinada y que tiene una base de casi tres millones de compatriotas que están con ella así llueva, truene o relampaguee, y que, en unas elecciones en frío, se movilizaron para escoger al candidato de la izquierda y a los...

