Benjamín Villegas y su espléndida terquedad

Se acerca Navidad y es hora de escoger regalos, lo cual es un camello. Por eso quiero no sólo facilitarles la tarea, sino apoyar a un titán de la industria editorial: un tipo brillante, culto y terco, que, a base de persistencia y de reinventarse todos los días, ha sacado adelante una empresa fundada hace 52 años, cuya obra es orgullo para Colombia y para América Latina. Me refiero a Villegas Editores, ganadora de más de 150 premios internacionales, fundada por Benjamín Villegas, quien luego de meses en aparente inactividad, ahora se la juega toda con la publicación de cinco libros espléndidos.

Comencemos por el más impresionante: Aves de los Andes colombianos, del fotógrafo sudafricano Murray Cooper, uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo, quien retrata pájaros de todos los tamaños y combinaciones de colores posibles, captados en los recorridos que hizo en compañía de cuatro biólogos por la Sierra Nevada de Santa Marta y por las tres cordilleras de este país, uno de los más biodiversos del mundo, que cuenta con cerca de 3.000 tipos de aves. Las fotos y textos estuvieron guardados por Benjamín durante cinco años en los cuales ninguna empresa se lanzó a apoyarlo. Pero como él es un emprendedor terco e indoblegable, decidió editar este bellísimo libro con sus propios recursos. Desafortunadamente, por falta de patrocinio, de esta obra se hicieron pocos ejemplares. ¡Corramos!

El oso andino, del biólogo-fotógrafo Sebastián di Doménico, es otro libro magnífico para los amantes de la fauna. Con el fin de realizarlo, el autor recorrió durante más de cuatro años páramos, parques naturales y reservas donde habitan esos osos que con tanta dificultad se dejan ver y de los cuales fotografió 61 diferentes, pero parecidos a esos ositos de peluche que tanto nos gustaban en la infancia.

El libro Cafés de Colombia, Siglo XXI, de Liliana Villegas, es una obra fundamental para los interesados en la producción y comercialización del café. No obstante que fue publicado en 2006, Liliana lo complementó con lo sucedido en la industria cafetera colombiana en estos 19 años, la cual ha tenido un desarrollo impresionante. El libro fue revisado y apoyado por la Federación Nacional de Cafeteros y está prologado por su gerente. Este es, sin duda, el libro sobre el café de Colombia. Además, incluye recetas de cocina a base de café.

Finalmente, La Colección Botero trae más de 400 pinturas, esculturas y dibujos de nuestro gran pintor, recopilados en tres pequeños libros que van dentro de un estuche de lujo, en edición bilingüe.

Sin embargo, Benjamín Villegas no se quedará ahí. Como le dijo al periodista Eduardo Arias en una entrevista para Cambio, viene “una nueva colección denominada Nueva Generación, donde los formatos serán de tamaño medio y de menor paginaje, pues ya la gente no tiene espacio para grandes bibliotecas”. Obviamente, “tendrán menor costo para un público más amplio”, agrega, porque a la gente joven le siguen gustando los libros impresos, y “preferirá aquellos que pueda digerir más fácil y más rápido, como está queriendo que sea todo lo que le suceda en la vida”.

Para concluir, Benjamín le dijo a Arias: eso sí, “hay varias cosas que nunca cambiaré: la máxima calidad gráfica y editorial que nos ha distinguido durante 52 años y la misión que me he impuesto de publicar primeras ediciones originales de lo mejor de la cultura colombiana que esté a mi alcance”.

¡Adelante, Benjamín!

