¡Chapeau, León Valencia!

“La de León Valencia ha sido, pues, una vida de novela y de realizaciones”: Patricia Lara Salive Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando terminé la última novela de León Valencia, La vida infausta del Negro Apolinar, lo único que deseaba hacer era leerla de nuevo. Pero quería hacerlo teniendo mi cabeza en paz, sin líos que solucionar, sin celular en mano, acostada en una hamaca donde nada me interrumpiera ni nadie me hablara. Espero, pronto, volver a leerla en esas circunstancias. Porque La vida infausta del Negro Apolinar es una obra maestra, llena de poesía y ternura, una novela redonda que abarca todos los aspectos de la vida –la amistad, el amor, la política, el racismo, el exilio, la lealtad, los sueños, la música, las luchas de una generación, las derrotas, la cárcel, los padres, el abandono, los hijos, la muerte–. Sí, es una novela magistral, difícil de leer, porque está conformada por doce capítulos de unas 35 páginas cada uno, que no tienen un solo punto y cuyas frases magníficas están separadas por comas, como en El Otoño del Patriarca de García Márquez, el mejor libro de nuestro Nobel, según decía él y el cual es, sin duda, el que más me gusta de todos los que he leído.

La vida infausta del Negro Apolinar es una obra que consagra a León Valencia como una gran escritor de ficción. Después de haberla escrito, como diría Bolívar, ya León podrá bajar tranquilo al sepulcro.

Aunque por fortuna tenemos León Valencia para rato pues, justo a sus 70 años, cumplidos el día en que publicó su última novela y celebró ambas hazañas con una fiesta espléndida a la que invitó a las personas que él quiere, ya está empezando a escribir otro libro de ensayo: Liderazgos de izquierda en América Latina en la era de Trump. Es que León Valencia no se ha quedado quieto nunca: por eso, desde muy joven, su convicción de que había que luchar por un país más justo lo llevó a involucrarse en la teología de la liberación y luego a ingresar al ELN, donde llegó a ser miembro del Comando Central; pero estando en esa posición concluyó que el camino de las armas no era el que les permitiría construir un país mejor y, en 1994, con un grupo de unos 800 elenos que conformaron la llamada Corriente de Renovación Socialista, se desmovilizó e inició una exitosa carrera en la vida civil: desde entonces, ha sido columnista de los diarios El Tiempo y El Colombiano, la revista Semana y hoy es uno de los columnistas más leídos de Cambio. Ha escrito diez libros de ensayo: Las columnas de la paz, Adiós a la política bienvenida la guerra, Miserias de la guerra, esperanzas de la paz, Gente que conocí, Mis años de guerra, El regreso del Uribismo, Los clanes políticos que mandan en Colombia, La izquierda al poder en Colombia, Parapolítica y Plomo es lo que viene. Y, además de su última novela, ha escrito otras dos: Con el Pucho de la Vida y La sombra del Presidente.

Como si lo anterior fuera poco, ha sido cofundador de la ONG Nuevo Arcoíris, donde participó de manera decisiva en la investigación que puso en evidencia la penetración del paramilitarismo en la política colombiana; cofundador del portal Las2orillas y director, en la actualidad, de la Fundación Paz y Reconciliación.

La de León Valencia ha sido, pues, una vida de novela y de realizaciones que deja en evidencia cómo una acertada política de paz, como la que en época del presidente César Gaviria llevó a su desmovilización, puede beneficiar al país y sacar a la luz talentos impresionantes enredados en las marañas nefastas de las guerras.

¡Aplausos de pie para León Valencia!

Presentación: viernes 12 de septiembre, 6:30 p.m., Biblioteca del Gimnasio Moderno.

www.patricialarasalive.com

@patricialarasa