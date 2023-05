Con amigos así…

En un texto altivo, escrito para Cambio, el padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, afirma que, al sacar del Plan Nacional de Desarrollo (PND) el artículo que acogía sus recomendaciones, el Congreso “le hace un daño enorme a la autoridad ético-política de la Comisión y deslegitima el Informe Final y el enorme proceso de toma de conciencia que durante cuatro años llevó al país a reconocer la necesidad de un cambio estructural para hacer realidad al acuerdo firmado en el Teatro Colón”.

Realmente, lo que constituyó un golpe duro para la Comisión de la Verdad no fue tanto que no quedaran incluidas sus recomendaciones para erradicar la violencia de este país ensangrentado, pues de hecho el presidente Petro se comprometió a cumplirlas y a lo largo del PND se incluyen varias de ellas, sino que quienes pidieran su hundimiento fueran el senador Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Acuerdo de Paz con las Farc, y la estridente senadora de extrema derecha María Fernanda Cabal. No voy a referirme al irrespeto ni a las sandeces y groserías vociferadas por ella contra Pacho de Roux, el colombiano a quien más admiro, para hundir las recomendaciones. Ella no merece que le dedique ni una línea. En cambio, sobre los equivocados argumentos del senador Humberto de la Calle, a quien considero un demócrata, sí hablaré.

En el artículo 8 del PND se hacía explícito que las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad serían cumplidas y se agregaba: “Las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del Informe Final (…) las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades”.

A pesar de que en el Senado hundieron el artículo 8, en la Cámara lo aprobaron con una adición que excluía del PND las recomendaciones que implicaran cambio en las leyes o en la Constitución. No obstante, tristemente, en la conciliación se impuso la visión del Senado y quedó sepultado el artículo.

En un texto para Cambio, el senador De la Calle explicó sus razones:

“Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no hacen parte del Acuerdo de La Habana”, dijo. “No es cierto que esto sea un desarrollo de lo que se pactó”, agregó.

Las recomendaciones no pueden hacer parte del Acuerdo de La Habana, apreciado senador, porque este se firmó a finales de 2016 y la Comisión se creó en 2017, en virtud del Decreto 588 de ese año que le ordenó entregar un informe con unas recomendaciones para que el conflicto armado interno no se repita eternamente. Como dice la excomisionada Marta Ruiz en su columna de La Silla Vacía, “no es cierto”, como dijo usted, “que esa fuera una tarea autoimpuesta”.

Afirma usted que el gran problema de incluir las recomendaciones en el PND “es la inoportunidad”.

¿Entonces cuándo va a ser oportuno atender esas recomendaciones surgidas de las vivencias recogidas por los comisionados en cerca de 30.000 entrevistas a víctimas de todo el país durante casi cuatro años de trabajo?

¿Acaso no es oportuno modificar la vieja política de seguridad que nos dejó más de 450.000 muertos entre 1985 y 2018? ¿No hay que cambiar la política sobre el narcotráfico? ¿No conviene crear un Ministerio para la Paz que le ponga orden al despelote que hay en esa materia?

No hubiera sido mejor, apreciado senador De la Calle, que usted propiciara una conciliación sobre ese artículo en lugar de hundirlo y propinarle semejante golpe moral a la Comisión de la Verdad?

