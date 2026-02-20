¿Cuál deslealtad?

“Hacen muy mal en acusar de desleales a aquellos con quienes necesariamente tendrán que aliarse”: Patricia Lara Salive Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Así Petro no quiera que Roy Barreras participe en la consulta del Frente por la Vida, tiene derecho a hacerlo. Nadie puede estigmatizarlo por eso. Que Roy sea el chacho del paseo cuando los hace ganar las elecciones y aprobar las reformas, pero el traidor y el desleal cuando apuesta por sí mismo no es apropiado ni justo”, le respondí a un dirigente de izquierda que me escribió para insistirme en que el presidente no está de acuerdo con la consulta del Frente por la Vida si no participa en ella Iván Cepeda, el puntero según las encuestas.

En verdad, creo que a Petro no le importa quién gane, sino que se continúe su proyecto político. Por eso hace cuatro años dijo: “Hay muchos que podrían convertirse en mi sucesor. Por ejemplo, Francia Márquez y Daniel Quintero”. Y, hasta hace poco, era Roy el que los allegados del presidente mencionaban como su favorito, porque decían que él creía que Iván Cepeda y Gustavo Bolívar eran vistos como muy radicales, y no lograrían unir a la izquierda y al centro, lo que es indispensable para ganar la presidencia. No obstante, el 26 de octubre, Iván triunfó en la consulta del Pacto Histórico con millón y medio de votos, muy por encima de los 670.000 de Carolina Corcho. Entonces se creó un hecho político e Iván se convirtió en el candidato de la izquierda. Pero no lo era de Francia Márquez que, sin plata ni maquinaria, con el apoyo de su raza y su gente, obtuvo cerca de 800.000 votos en la consulta del 2022 y se ganó el derecho a ser la vicepresidenta de Petro, con quien peleó a raíz de los desplantes que le hizo y del famoso y televisado consejo de ministros. Y tampoco lo era de Clara López, del centro izquierda y del ala socialdemócrata del Partido Liberal, que representan Roy y otros.

Después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó a Iván de la consulta del Frente por la Vida, lo cual, independientemente de consideraciones jurídicas, ha sido el mayor disparate político cometido en los últimos tiempos. Entonces pasó lo que sabemos: que Iván dijo que se iba directo a primera vuelta; que Petro afirmó (seguro para que no se le armara el zafarrancho en su Pacto Histórico), que no votará en la consulta; que los otros candidatos de centro izquierda, los exministros Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, optaron por no participar en la consulta del Frente por la Vida y aterrizar directo en primera vuelta, y que Roy, en la práctica, quedó enfrentado solo a Daniel Quintero. Pero sucede que Roy cuenta, según El País de España, nada menos que con el apoyo de la vicepresidenta Francia Márquez y de su gente, con el del presidente de la CUT y otros sindicalistas, con el de sus amigos liberales y con el de sus pacientes de antaño, como médico que ha sido. Así que Roy no es un pintado en la pared. Además, es un animal político, inteligente y sabe sumar, así marque menos de 1 % en las encuestas.

Y falta hablar de Claudia López. Ella también tiene derecho de participar en la consulta del centro, por más lánguida que sea, en la medida en que Sergio Fajardo, tercamente, se empeñó en no ganar en ella (hubiera barrido), y tampoco la acompañó el exalcalde de Cali, mi querido Maurice Armitage. Entonces compite con Leonardo Huerta, un pereirano poco conocido.

La política está, pues, para alquilar balcón. Pero hacen muy mal en acusar de desleales a aquellos con quienes necesariamente tendrán que aliarse, si es que quieren ahorrarnos el horror de caer en manos de Abelardo de la Espriella.

www.patricialarasalive.com

@patricialarasa