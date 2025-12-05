Despierta, Sergio

“El más posible ganador es Cepeda. En segunda vuelta, si su rival fuera Fajardo, la competencia sería más dura”: Patricia Lara Salive Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La reciente encuesta de Invamer hace un retrato de la opinión que debe poner a pensar seriamente a Sergio Fajardo, el “llanero solitario”, puntero de los candidatos de centro pero quien, con 8,5 % de intención de voto, está situado a años luz de quienes hoy tienen mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta: el candidato de izquierda, Iván Cepeda, con un 31,9 %, quien ha logrado, con su estilo austero, reposado y alejado de la peleadera ensordecedora y generadora de divisiones y de odio del presidente Gustavo Petro, consolidarse cada día más como uno de los finalistas de la segunda vuelta; y el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, con 18,2 %, experto en regar odio y polarizar aún más al país.

Esas cifras de Invamer, recogidas entre el 15 y el 27 de noviembre, no hacen más que confirmar las muy parecidas del Centro Nacional Consultoría, obtenidas una semana antes: según el CNC, Cepeda sacaría 22,7 % de los votos, De la Espriella 16,1 % y Fajardo 8,9 %.

Estos números muestran varias cosas:

Por una parte, que el ascenso de Cepeda se va consolidando. ¿Hasta dónde llegará? ¿Cuál será su techo? No lo sabemos.

Por otra, que Fajardo está estancado y que su estrategia de “llanero solitario” que no se alía con nadie distinto de Jorge Robledo, especialista en disolver consensos, y sus repetidas respuestas a la pregunta de ¿por qué Fajardo? (“porque Fajardo es el que sabe, el que tiene más experiencia, el mejor”, etc.) han calado poco en la opinión y no unen. De modo que, o Fajardo entiende que debe deponer sus molestias y reparos y convocar de manera generosa a todo el centro sin exclusiones a que se una para que participe en una consulta que se realice en marzo de la cual surja un ganador –que puede ser él u otra persona– o el centro no tendrá oportunidad de ganar, por más mayoritario que sea. Entonces, en esta segunda vuelta, se repetirá la historia del 2018 y del 2022: los finalistas serán Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella y Fajardo, probablemente, votará en blanco o volverá a escaparse a ver ballenas.

Esas cifras, además, muestran que la derecha, que está en grandes dificultades porque el candidato Miguel Uribe Londoño fue expulsado del Centro Democrático. Si se une con la extrema derecha de De la Espriella tendría una pequeña posibilidad de ganar; pero no es probable que todas las personas de centro derecha endosen la candidatura de alguien tan cuestionado, extremista y polarizante.

De modo que, así las cosas, a juzgar por la fotografía estadística de hoy, el más posible ganador sería Cepeda. Y así lo dice Invamer: que en segunda vuelta, si su rival fuera De la Espriella, este sacaría 36,2 % y Cepeda, 59,1 %; y si fuera Fajardo, la competencia sería más dura: Cepeda obtendría 48,9 % y Fajardo 46,4 %.

Pero esas cifras tampoco significan que Cepeda la tenga ya ganada. Para que ello fuera así, también tendría que convocar al centro y al centro izquierda, conseguir apoyos significativos de esas tendencias políticas, acercarse a ciertos empresarios, demoler resistencias en varios círculos, darle contenido al gran acuerdo nacional que tanto ha planteado y volverlo algo tangible y creíble.

Al cierre de esta columna, el expresidente Uribe insistió en su propuesta de hacer una gran alianza que vaya desde De la Espriella hasta Fajardo. Hábil jugada. Pero el problema es que parece que ya a él no le hacen caso.

