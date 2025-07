Frustración compartida

““Estoy triste, profundamente frustrado”, le dijo el ex director de Planeación, Jorge Iván González, al periodista”: Patricia Lara Salive Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

“Estoy triste, profundamente frustrado”, le dijo el filósofo, economista y ex director de Planeación, Jorge Iván González, al periodista de Cambio, Armando Neira, cuando en la entrevista titulada “Petro gobernó seis meses. Después se dedicó a hacer campaña desde el poder”, le preguntó cómo andaba de ánimo al ver lo que sucede.

Y Neira le volvió a preguntar: triste y frustrado ¿por qué?

“Por lo que está ocurriendo con un proyecto que no es solo mío sino de toda una generación que soñó con una socialdemocracia posible, con un cambio estructural, y que ya no se dio”, dijo este ex jesuita brillante.

En esa entrevista de Cambio, que vale la pena leer completa, González, académico de quilates que regresó a las aulas luego de salir de la dirección de Planeación, hace afirmaciones sobre las que debemos reflexionar.

Aquí algunas de ellas:

“Este plan [de desarrollo] fue el resultado de muchos años de reflexión y experiencia”.

“¿Por qué [el presidente] desprecia el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué desprecia a quienes formamos parte del primer equipo económico del Gobierno? Allí estábamos César Ferrari, Gerardo Ardila, Ricardo Bonilla, Germán Umaña, José Antonio Ocampo, Cecilia López, entre otros. ¿Cómo se puede despreciar a ese equipo? ¿Cómo se desprecia a Ocampo, el pensador estructuralista más importante de América Latina? ¿Cómo se desprecia el conocimiento que representa la Universidad Nacional?”

“Si alguna vez la Nacional estuvo cerca del poder, fue ahora. Y ese proyecto lo destruyó el propio presidente Petro. Eso es lo más doloroso”.

“Recogimos buena parte de lo acordado en La Habana. En realidad, el plan de desarrollo es una traducción muy seria de los acuerdos, especialmente en lo que se refiere a la transformación del campo”.

“Petro intentó gobernar durante los primeros seis meses. Pero al ver que no podía cumplir lo que prometió, hizo un giro maestro: pasó de gobernante a candidato”.

“Petro tuvo un gran acierto: planteó que el principal problema del país era el tema ambiental. Habló de Colombia como “la potencia mundial de la vida”. Ese es un mensaje muy potente. Y ningún otro plan de desarrollo había insistido tanto en la importancia de la geografía”.

“Una de las ideas más importantes fue (…) priorizar el ordenamiento del territorio. (...) Esa era, de hecho, una idea que ya venía del presidente Petro desde su programa de gobierno durante la campaña”.

“Fue un proceso muy complejo. Partimos del programa de gobierno, realizamos 51 diálogos regionales, pasamos por el Consejo Nacional de Planeación, consultamos a gremios, ministros (...) Luego vino la etapa en el Congreso, donde se discutió intensamente. Fue un trabajo enorme”.

“Fueron días muy emocionantes (…) ¡Diálogos regionales en 573 municipios, con más de 250.000 personas! Un país volcado en trazar su futuro”.

“El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, Colombia, potencia mundial de la vida, es la hoja de ruta más avanzada. Porque abordamos en profundidad el problema estructural más grave: el ordenamiento del territorio. Todo está relacionado con eso: la violencia, la coca, la minería ilegal, el caos urbano”.

“Yo estaba feliz en Planeación. Sentía que por fin estábamos construyendo una razón pública nacional [y] estábamos llevando a la realidad toda la teoría que durante décadas habíamos cultivado”.

“El Plan no arrancó. Después de los primeros meses, el presidente fue nombrando personas que demostraban un profundo desprecio por la institucionalidad, por esa visión, por ese conocimiento de quienes arrancamos”.

“A mí me impresiona el desprecio que ha mostrado el presidente por el plan. (…) Lo abandonó completamente”.

“Uno se pregunta: ¿cómo puede ser que, teniendo un plan sólido (…) se termine hablando de cosas que no tienen nada que ver, como la Constituyente o la pelea con Thomas Greg & Sons? Ninguna de esas discusiones guarda relación con el Plan de Desarrollo, que era lo que (…) le habría permitido a Colombia dar un salto hacia adelante”.

“Me gustaba el Petro que lidera y articula. No el que va a manifestaciones a emprender peleas insólitas”.

