Imposible no ver el documental “Cuando las aguas se juntan”

Luego de ver Cuando las agujas se juntan, documental de Margarita Martínez, concluí, bañada en lágrimas, que si aquí se acaba el machismo, termina el conflicto.

He aquí algunos testimonios:

“Empezaron a venir en las noches, mataban, se iban. Otra vez venían en las noches, mataban… Esa fue una estrategia que usaron para aterrorizar”. Ofelia, comuna 13, Medellín.

“Si usted me caía mal, vaya donde Fulano y mátelo. Si me debía plata y no me pagó, mátelo. Si me miró maluco, mátelo… Mi mamá era alegre, echada pa’lante, alta, blanca, muy bonita, ¡como la hija! Tengo sus facciones, porque ella tenía estos dos lunares. Una noche mi papá nos dijo que teníamos que recoger las cosas e irnos porque a mi mamá se la habían llevado y no iba a regresar. Yo tenía unos 12 años”. Mayerlis, Montes de María.

“Estábamos a la expectativa de que llegaran los actores armados a violarnos, a matarnos o incluso a llevarnos pa los grupos de ellos... Uno se enamoró de mí y me contaba cómo cogían a sus víctimas, se hacían amigos, las invitaban a cenar y a llevarlas para luego asesinarlas. Yo vivía con ese miedo… Yo pasaba en las tardes [por una finca] para bajar al pueblo a dormir. Entonces se iba conmigo charlando hasta que ya comenzamos el encarrete. Yo ya tenía como un compromiso con él y no lo podía soltar. Y mi familia me decía: «Usted en qué está metida, nos está poniendo en riesgo». Yo decía que la mejor forma no es dejarlo, es seguir el juego [para] que no [nos] haga daño. Era muy tensionante, pues [yo era] señalada como colaboradora de esos actores armados, obligada por miedo... Hasta que alguien me hizo el favor [sonríe], otra más bonita, [y] me lo quitó”. Azucena, Oriente Antioqueño.

“«Usted viene conmigo, que el patrón la mandó a buscar». Y él le dijo a mi esposo: «Usted se queda con los niños y ella se va conmigo». A las nueve de la noche me sacó para el Alto de Julio. Nueve días me eché con él allá haciéndole cuanto quiso que le hiciera [llora]… A mi esposo le pidió un galón de gasolina pa regresarme a la casa. Ya después mi esposo tuvo problemas conmigo. Por eso me dejó, me quedé con mis dos hijas”. Noelia, corregimiento Libertad, San Onofre.

“Le comenté al secretario de Educación del Putumayo: la mitad [de los estudiantes] se los están llevando los de las Farc. Les dan una cátedra, un manual de convivencia y se los llevan. Y las madres quedan muy tristes. Educación tiene que hacer algo. «Usted se calla, supervisora, en esas cosas no nos podemos meter, porque el presidente ha prohibido terminantemente que se hable con esa gente». Sin embargo yo les decía a las mujeres: «Vamos a ver dónde están los niños». A veces los rescatábamos y otras no”. Fátima Muriel, Putumayo.

“Los reclutadores... uno tenía una tienda, vendían cerveza… A los muchachos les gustaba ir… A los que les gustaban las drogas, el tipo les daba drogas. Y así se fue ganando su confianza. Entonces les hicieron proposición de trabajo, que iban a ganar muy buena plata. Y el hijo mío estaba sin trabajo [y] llegó a la casa muy contento y me dijo que ahora sí se iba a ganar su plata para ayudarme a pagar la casa. El 2 de marzo él salió a las siete de la noche. Me dijo que le guardara comida que no se iba a demorar, que hablaba con el señor del trabajo y venía para la casa. Nunca más volvimos a saber de él... Duramos seis meses para saber que estaba muerto y enterrado en una fosa común en Ocaña, Norte de Santander”. Blanca Monroy, madre de Soacha.

