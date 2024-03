La Constituyente de la derecha

La propuesta del presidente Gustavo Petro de elegir una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser más torpe ni más inconveniente para sus propios intereses o, por lo menos, para los intereses de la izquierda. Hasta el punto de que, apenas el presidente lanzó su propuesta, varios de los líderes más significativos de la izquierda se pronunciaron en contra de ella: “no luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos”, trinó el antiguo dirigente del M-19, Antonio Navarro Wolff, hoy directivo del partido Alianza Verde. El Senador Iván Cepeda dijo que, más que constituyente, lo que se necesita es un gran acuerdo nacional, y agregó en un trino: “Por el bien de Colombia espero que ocurra algo que puede sonar hoy utópico: que en 2026 se logre constituir un gobierno multipartidista y de concertación nacional que saque adelante los cambios y soluciones que requieren los problemas estructurales de la sociedad colombiana”. Y el analista León Valencia también trinó: “No me parece buena idea una Constituyente en este momento del país”.

En cambio, el líder más destacado de la derecha, Germán Vargas Lleras, de inmediato le dijo a Blu Radio: “A mí esta idea me gusta, pero muchísimo. Lo que no me gusta es que sigamos en una discusión interminable y no procedamos a materializarla". Y agregó: "Apoyemos la Constituyente de Petro; no más chantajes, no más amenazas. Que se convoque y derrotémoslo en su constituyente".

¡Más claro no canta un gallo!

Obviamente, es virtualmente imposible que se llegue a elegir una Constituyente porque se requeriría que este Congreso, donde el Gobierno no tiene mayorías, la vote por mayoría absoluta; que la Corte Constitucional la apruebe y que más de trece millones de colombianos, la tercera parte del censo electoral, vote que sí está de acuerdo con la elección de la asamblea; y, en caso de que ocurra el milagro de que se logre llegar a la elección de la Constituyente, lo más probable es que, dado el descontento que hay con el gobierno de Petro, gane la derecha. Entonces, como le ocurrió al presidente chileno de izquierda, Gabriel Boric, Petro saldría derrotado y esa constitución nuestra del 91, que surgió de la concertación entre las distintas fuerzas políticas del momento, en las que prevalecían el M-19, el Partido Liberal y el conservatismo de Álvaro Gómez, y que consagró una serie de derechos fundamentales, sería sustituida, probablemente, por una carta que haría que el país retrocediera años en sus avances democráticos.

Es un riesgo innecesario el que corre el presidente Petro, en momentos en los que lo único que tiene que hacer es ponerse a trabajar juicioso, a sustituir la carreta por la acción, a liderar su equipo y a hacer que la cosas pasen, sin echarle la culpa a los demás.

Lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, el hecho de que la ejecución vaya tan lenta y las reformas estén trancadas en el Congreso, es sólo responsabilidad suya: por no haber sabido gerenciar el Gobierno; por no haber podido consolidar ese gran acuerdo nacional que con tanto bombo anunció; por maltratar a varios de sus ministros; por no haber tenido una intención seria de concertar; y por haber pretendido que la única visión acertada es la suya. Por eso, sin ninguna necesidad, se reventó la coalición de gobierno. Y por eso también, y no porque no se aplique la constitución del 91, es que estamos como estamos.

