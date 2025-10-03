Logo El Espectador
La insoportable peleadera

Patricia Lara Salive
03 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.
“El presidente Petro tendría que llamarle la atención a su ministro de Justicia”: Patricia Lara Salive
Foto: El Espectador

"No descansaré hasta verte en la cárcel”, reveló el periodista Julio Sánchez Cristo que le dijo un ministro a otro, en el chat donde participan todos los ministros y los altos funcionarios del Gobierno, con excepción del presidente.

¿Qué ambiente laboral puede haber si se producen semejantes comportamientos de miembros de un gabinete? Tiene que ser un infierno trabajar en medio de esas guerras entre distintos personajes, cada uno con su propio bando y su puja por ser el que está más cerca del patriarca.

Según La W, Montealegre estaba molesto con Benedetti porque este había acusado de “tibios” a los ministros que no habían...

