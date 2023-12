Le llegó la hora de acudir a Maduro, presidente

Los diálogos de paz con el ELN atraviesan una situación muy difícil. En México están pensando cómo salen del atolladero, pero se requiere demasiada voluntad e imaginación para lograrlo. Porque, por un lado, Otty Patiño, jefe del equipo negociador del Gobierno, dijo muy claramente, con toda razón, que esa guerrilla tiene que comprometerse ya a dejar de secuestrar y liberar a todos los secuestrados. Y el insoportable jefe del ELN, Antonio García, insistió e insiste en que van a seguir secuestrando hasta que se resuelva el tema de la financiación de esa guerrilla. Y con todo el cinismo del caso agrega que, además, ellos no secuestran sino que retienen. ¡Háganme el favor! Lo único que le falta decir es que ellos no secuestran sino que invitan a pasear. Y el Gobierno, por su parte, afirma, también con toda razón, que no se puede hablar de financiación del ELN hasta que haya la certeza de que esa guerrilla camina hacia el fin del conflicto.