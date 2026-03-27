Lecciones de una encuesta

Grandes sorpresas sobre el curso de la campaña trajo la encuesta de Cambio y el Centro Nacional de Consultoría, publicada el domingo:

Que después de que el candidato de izquierda, Iván Cepeda, punteaba en casi todas las encuestas y, día a día, aumentaba su ventaja con respecto a Abelardo de la Espriella –representante de la extrema derecha quien, consistentemente, mantenía el segundo lugar– ahora, luego de que Paloma Valencia, candidata de la derecha apoyada por el expresidente Álvaro Uribe, barriera el 8 de marzo en la Gran Consulta por Colombia con más de 3’200.000 votos, Cepeda apenas le lleva medio punto de ventaja en la segunda vuelta. Ello significa que están técnicamente empatados, ya que el margen de error de la encuesta es de 3 %.

Que Paloma le arrebató el segundo puesto en la primera vuelta a De la Espriella y, seguramente, será la competidora de Iván Cepeda en la segunda.

Que la tendencia que muestra la gráfica de la evolución de la votación para segunda vuelta de los últimos tres meses favorece a Paloma: mientras que, en la encuesta de enero, Iván sacaba 47,7 % de los votos y Paloma 17,8 % –es decir, que Cepeda la aventajaba por casi 30 puntos–, en la de febrero Iván obtenía 57 puntos y Paloma 25,4, o sea que había una diferencia de 31,6 % a favor de Iván. Pero el gran salto lo dio Paloma una vez pasada la consulta: en el momento de realizar la encuesta, entre el 17 y el 21 de marzo, para segunda vuelta Iván obtuvo 43,3 %, esto es, que perdió más de 13 puntos, y Paloma se trepó casi a 43, es decir, que subió 17,5. Entonces, en la práctica, en la competencia final, se muestran empatados: Cepeda con el 43,3 % y Paloma con el 42,9.

Que en el ascenso de Paloma juega un factor que no se puede desconocer: la escogencia de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, economista, ex concejal de Bogotá y ex director del DANE, un hombre gay reconocido y de carácter, quien fue agredido por el candidato De la Espriella, que se burló de su orientación. Y Oviedo, en lugar de amilanarse, le respondió con entereza y valentía. Esto jugó, seguramente, como factor clave para que él obtuviera más de 1’200.000 mil votos en la Gran Consulta por Colombia y quedara en el segundo lugar.

Que si bien la líder indígena, Aída Quilcué, una mujer brillante que ha vivido de cerca la violencia, tiene un punto más de aceptación (26,8 %) como fórmula vicepresidencial que Oviedo (25,8 %), su designación, muy probablemente, no le atrajo nuevos electores a Cepeda sino más bien le consolidó los votos del movimiento indígena, que ya estaba de su lado. En cambio Oviedo sí le atrajo a Paloma la votación de la mayoría de los gays que apoyaban a la candidata Claudia López.

Que, según la encuesta, y expertos consultados, dado el estancamiento de Iván y el surgimiento de una nueva competencia, hoy no es probable que Cepeda gane en primera vuelta.

Que la polarización aplastó al centro (Claudia López tiene 3,7 % y Sergio Fajardo, 3,6 %) y que el gran interrogante es qué camino tomarán sus electores en segunda vuelta.