Regalo anticipado de Navidad

Patricia Lara Salive
21 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, me envió un tesoro: el libro Gabriel García Márquez: Vida, magia y obra”: Patricia Lara Salive
Foto: Viviana Velásquez Bello

Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, me envió un tesoro: el libro Gabriel García Márquez: Vida, magia y obra de un escritor global, del historiador y sociólogo español Álvaro Santana Acuña, curador de la exposición Gabriel García Márquez, the making of a global writer, basada en documentos y fotografías del archivo personal del escritor, que se inició en el Harry Ransom Center de Austin, Texas, donde se custodia su archivo; se mostró luego en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y después llegó a la Biblioteca Nacional de Bogotá.

El libro contiene los principales documentos y fotografías de la...

