No acabe lo bueno, presidente, por favor

A propósito del debate sobre si deben acabarse o no las EPS y de la carta que Compensar, Sanitas y Sura le enviaron al Gobierno planteando su difícil situación, creo que es mi deber contar la experiencia que tuve con Compensar, mi EPS.

Yo jamás había utilizado sus servicios. Siempre acudía a mis médicos personales y las cuentas, tanto de sus consultas como de las drogas que debo tomar todos los días, se las pasaba a un seguro de salud extranjero que me valía un montón de plata y que, a medida que envejecía, costaba más. Además, para reembolsarme cualquier factura me exigían toda clase de justificaciones incómodas y, si me iba bien, a regañadientes me la pagaban. Hasta que decidí salirme. Preferí quedarme sin seguro.

Consulté con mi médico, quien me aconsejó que aplicara al plan complementario de Compensar y en esas estoy.

“Ese plan le cubre hospitalizaciones largas y costosas en clínicas como la Santa Fe”, me dijo.

Pues bien, hace un par de meses pedí cita con el endocrinólogo que siempre me ha tratado la diabetes. Le conté que un médico en España me había recetado las famosas inyecciones Ozempic, cuya función principal es controlar la diabetes, pero son muy difíciles de conseguir porque se han puesto de moda ya que, supuestamente, reducen el apetito. En España solo pude conseguir tres cajas con cuatro inyecciones cada una (se pone una semanal), a 180 euros, es decir, a $800.000 la caja. En Bogotá no había en las farmacias.

“En la EPS se las consiguen”, me dijo mi endocrinólogo.

Fue así como pedí una cita médica en Compensar. Me la dieron para dos semanas después. Asistí puntual. Me indicaron que me acercara a la máquina donde debía pagar mi consulta. Cuál no sería mi sorpresa cuando el aparato me indicó que pagara algo más de $4.500 (los médicos privados cobran alrededor de $300.000). Esperé unos 10 o 15 minutos. Me llamaron del consultorio médico. Entré. Le resumí al médico mi historia clínica. Me recetó el montón de drogas que tomo (para la gastritis, la tiroides, la tensión, los pulmones, tres para la diabetes incluidas las inyecciones de Ozempic, el diurético, el potasio y la de los triglicéridos). Me dio una cita para que regresara en tres meses a control de la diabetes y la hipertensión y me entregó tres órdenes de remedios para tres meses, que debía comprar en una de las droguerías de Compensar.

El promedio mensual de mi gasto en remedios era de $988.972 y a eso tenía que agregarle ahora el Ozempic. Es decir que estaba preparada para que la cuenta me costara mínimo $1’700.000, pero podía ser más porque me habían dicho que esas inyecciones eran más costosas en Colombia que en España.

Cuál no sería mi sorpresa cuando en la droguería de Compensar me dijeron que toda la cuenta, con las famosas inyecciones incluidas, me valdría algo más de $10.000. Al segundo mes, no sé por qué razón, el costo de mis medicinas bajó a un poco menos de $5.000.

Independientemente de que algunas EPS funcionan mal, de que los servicios de salud en los territorios sean pésimos y haya que mejorarlos, de que el presidente Petro tenga razón en que lo ideal es que la salud sea preventiva, y de que se requiere una reforma inteligente a la salud, sería el mayor de los disparates acabar con las EPS que prestan un magnífico servicio, como me consta que es el caso de Compensar.

Presidente Petro: es tan difícil hacer empresas que funcionen, que le ruego, por favor, que no las acabe.

