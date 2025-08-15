¡No más muerte!

El asesinato de Miguel Uribe Turbay es un acto atroz, un crimen que nunca ha debido ocurrir, un magnicidio que angustia y entristece al país y llena de dolor a su familia, deja huérfano a su niño, le revive a su hermana Carolina esa tragedia inenarrable cuando su madre, Diana Turbay –también madre de Miguel–, cayó muerta por balas disparadas durante un pésimo rescate de la policía que pretendía salvarla del secuestro en el que la tenía el capo Pablo Escobar. Sí, el asesinato de Miguel Uribe, al parecer perpetrado por alguno de esos grupos dementes que no se cansan de ensangrentar a Colombia (ELN, Disidencias de Iván Mordisco,...