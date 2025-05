No matemos la música

Resume e infórmame rápido

En medio de esta insoportable peleadera de todos contra todos, sumergidos en esta incapacidad de lograr consensos mínimos para poner al país a marchar hacia adelante, en vez de que camine para atrás, vale la pena mirar para otro lado. Debemos dar un grito de alerta con el fin de detener la muerte de Batuta, una fundación de economía mixta que, durante 33 años, a base de involucrar en la música, en todo el país, a niños y jóvenes de los estratos uno y dos principalmente, de enseñarles a cantar y a tocar instrumentos, y de ponerlos a participar en coros y orquestas, ha logrado convertir a más de un millón en seres felices, que tienen un propósito de vida y que, a base de música, se han alejado de la posibilidad de caer en la violencia y se han convertido en mejores seres humanos.

Pues bien, hoy Batuta necesita el apoyo de cada uno de nosotros porque ha recibido un golpe brutal, ya que el 75 % de su presupuesto está conformado por recursos públicos y, para este año, el Estado le redujo el ingreso en más de la tercera parte, lo cual ha implicado que haya tenido que despedir a 130 personas y cerrar 136 centros musicales ubicados en los 32 departamentos del país, de los cuales se han recuperado 26 en lo que va de 2025.

Por eso, frente a esta coyuntura, Batuta ha lanzado una campaña para recaudar $3.000 millones de pesos, a la cual tanto esta columna como su autora nos sumamos con entusiasmo y convicción. Con esta suma se garantizaría la sostenibilidad básica de la entidad mientras se construyen soluciones estructurales de largo plazo. Esta campaña, llamada “Colombia abraza a Batuta”, es un llamado a todos los sectores —ciudadanía, sector privado, artistas, medios de comunicación, organizaciones sociales y al mismo Gobierno Nacional— a que nos unamos para salvar a Batuta.

Como dice su directora, Lucía González: “Nos atrevemos a convocar la solidaridad de la sociedad porque entendemos que la misión que cumple Batuta, formando seres humanos para la vida en comunidad a través de la música, contribuye seriamente a hacer de esta una mejor nación.”

Para hacer su donación, por favor ingrese a este link: https://checkout.wompi.co/l/VPOS_WhNNB6

Es absolutamente reprobable e inaudito el ataque de la Policía española contra una familia de cinco migrantes colombianos. Se hallaban en Valencia. La agresión quedó grabada en un video que el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X. A punta de brutales golpes de bolillo se ve cómo los atacan, los someten y los ponen boca abajo contra el suelo, mientras una transeúnte pasa mirando impávida y otra, que trata de interceder, es alejada a empujones por un policía.

El presidente Gustavo Petro, por supuesto, le pidió explicaciones al Gobierno de España por el tratamiento aterrador que los policías de ese país le dieron a esa familia colombiana.

Pero el episodio no es sino una prueba más de la discriminación y el maltrato, generalmente soterrados, pero a veces evidentes, que soportan los migrantes latinoamericanos, despectivamente llamados sudacas, que viven en esa “madre patria” nuestra que no ha logrado superar el trauma que les causó la independencia americana. Si no lo creen, recuerden cómo el rey Felipe VI fue el único jefe de Estado que, durante la posesión del presidente Gustavo Petro, no se levantó de su silla al paso de la espada de nuestro Libertador Simón Bolívar.

