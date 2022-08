“Noticia de un secuestro”, serie imperdible

“Mi mamaria agarrador de la Virgen de platico que le dipo un secuestrador. , como se muestra en la serie”, dice María Carolina Hoyos Turbay, hija de Diana Turbay, al comentar Noticia de un secuestro, la serie de seis capítulos basada en ese gran reportaje de Gabriel García Márquez. El premio nobel de Literatura investigó durante más de tres años hasta los más mínimos detalles del horror vivido, en el segundo semestre de 1990 y en el primero de 1991, por los 10 secuestrados y sus familias, durante ese plagio múltiple que hizo Pablo Escobar para presionar al Gobierno para abolir la extradición.

“Yo no me acostumbro a vivir sin mi mamá: todavía tenemos la Virgen y los cuadernos del diario que ella escribió”, agrega Carolina, quien ahora, al ver en Prime Video esta serie —producida por Rodrigo García Barcha, hijo del nobel, y dirigida por el chileno Andrés Wood—, se estrelló contra el dolor que vivió a raíz del secuestro y fallecimiento de su madre, hija del presidente Julio César Turbay y de doña Nydia Quintero, ocurrido durante un torpe rescate intentado por las fuerzas de seguridad. “Lo que más me impactó fue darme cuenta de la capacidad que uno tiene para olvidar tanto dolor”, concluye.

Maruja Pachón es la protagonista de la serie —personificada por la actriz Cristina Umaña—, cuñada del asesinado líder Luis Carlos Galán y esposa del parlamentario Alberto Villamizar (q. e. p. d.) —encarnado por el actor Juan Pablo Raba—, un personaje entrañable que no descansó hasta rescatar a su esposa sana y salva. Maruja confiesa que aún no ha sido capaz de terminar de ver la serie porque la golpeó mucho ver el primer capítulo, reencontrarse con la brutalidad de esos personajes y revivir la muerte de su conductor, asesinado por los plagiarios en el momento del secuestro. Pronto acabará de verla, dice.

Tanto Carolina como Maruja piensan que la serie está muy bien lograda. Maruja agrega que el libro no es tan crudo como esta. Eso es así no solo porque las imágenes potencian las escenas, sino porque Rodrigo García le pidió a Andrés Wood que en Noticia de un secuestro se cumplieran dos requisitos: que no se hiciera narcopornografía y que los muertos pesaran, se sintieran. De modo que esta no es una serie como las otras, en las que los personajes centrales son los capos con sus extravagancias. No. Aquí los personajes principales son las víctimas con su dolor.

“Lo que tiene el libro es su enorme humanidad”, le dijo Rodrigo García a María Jimena Duzán en su pódcast A fondo. Esa humanidad también queda plasmada en la serie, especialmente en la escena en que Marina Montoya —personificada por la actriz Carmenza Gómez—, hermana de Germán Montoya, exsecretario general de la Presidencia, es asesinada por un sicario que se había encariñado con ella y la consideraba como su abuela. Por eso, cuando llegó la orden de matarla, ese sicario rogó que permitieran que él fuera quien la llevara a la muerte, pues quería ser él quien, con ternura, la condujera vendada, sin que ella se diera cuenta de que iba a morir, la consintiera y la abrazara hasta aproximarle el arma al corazón y dispararle un solo tiro certero.

Noticia de un secuestro es, en resumen, una serie magistral, violenta, dolorosa y tierna al mismo tiempo, que refleja el horror absurdo que el narcotráfico le ha hecho vivir a este país. Ojalá la vea el mundo entero: a ver si así nos convencemos de que hay que terminar ya esa pesadilla.

