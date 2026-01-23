¿O nos jodemos o nos matan?

“Dice Francisco de Roux: La violencia continuará de diversas formas, no importa quién sea el Presidente”: Patricia Lara Foto: Cristian Garavito

“Tiemblen, porque si los que están en el poder continúan, nos jodemos todos”; o “Cuídense, porque si llega la derecha, van a matar al pueblo”.

Esos son los dos mensajes que, según el padre Francisco De Roux, les están enviando a este país, dividido por mitad, la derecha, por un lado, y la izquierda, por otro. Y así profundizan la polarización e impiden que Colombia salga de “este modo guerra que nos envuelve [y] convierte la nobleza de la lucha política en una contienda de odios, rabia y terror”.

El jesuita –quien casi desde cuando terminó su tarea como presidente de la Comisión de la Verdad, vive en Cartagena, en el Santuario de...