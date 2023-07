OIZ: de mentira en mentira

“Padre, yo lo sabía (…) yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz. Yo soy un hombre de fe”, le preguntó el creyente Óscar Iván Zuluaga, excandidato del Centro Democrático y exministro de Hacienda de Álvaro Uribe, a su asesor espiritual: el padre Arturo Uría. Entonces el sacerdote, olímpicamente, sin reato alguno de conciencia, le recomendó que mintiera: “Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse, a usted y a su familia (…) Usted no tiene por qué inmolarse”, le contestó.

Todo esto consta en el audio que su “amigo” Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías, le grabó subrepticiamente a su confidente y jefe Óscar Iván Zuluaga. Esa grabación luego fue entregada por García Arizabaleta a la Fiscalía para negociar un principio de oportunidad en el caso de la financiación ilegal de la empresa extranjera Odebrecht a la campaña de Zuluaga, como lo reveló recientemente la revista Semana. Consta también en el audio, porque lo dijo Zuluaga, que entre los tres —García Arizabaleta, Óscar Iván y su hijo David— existía “un pacto de sangre” para evitar que se conociera la verdad sobre la financiación ilegal de la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático en 2014.

Sin embargo, luego de que el país conociera semejante confesión de Óscar Iván Zuluaga, él no tuvo inconveniente en declararse inocente ante la Fiscalía.

Es comprensible que, por razones de conveniencia procesal, los reos se declaren inocentes. Pero no tiene presentación que ahora Óscar Iván Zuluaga diga eso, cuando todos los que escucharon el audio lo oyeron decir, de viva voz, que él sabía que la empresa Odebrecht le pagó más de US$1’600.000 al estratega Duda Mendonça para que lo asesorara en su campaña presidencial.

A pesar de que, según el audio mencionado, Zuluaga le había dicho al expresidente Uribe, en presencia de doña Lina Moreno: “Si yo tengo que aceptar cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo”, la Fiscalía le hizo a Óscar Iván inculpaciones tan duras como que él “engañó e instrumentalizó” a su hijo y director administrativo de la campaña para evitar que quedara rastro del valor de la asesoría pagada a Duda Mendonça con el aporte de Odebrecht.

La situación en la que queda la imagen de Zuluaga es lamentable. Él era una persona a quien, aunque muchos no lo apoyaran porque no estaban de acuerdo con sus planteamientos, le reconocían cierta respetabilidad. Pero, ahora, al verlo dar tumbos entre mentira y mentira, le han perdido el respeto y su reputación ha quedado por el suelo.

Y por más de que el Centro Democrático haga toda clase de piruetas para distanciarse de él, la mala imagen de Zuluaga lo salpica por completo.

Ahora, a la Fiscalía, que posa de tan pulquérrima, dirigida por Francisco Barbosa, compinche y compañero de pupitre del expresidente Iván Duque, también hay que hacerle una pregunta: ¿por qué en esta investigación no involucró al entonces senador Iván Duque Márquez, quien fue a Brasil con Óscar Iván Zuluaga a hablar con Duda Mendonça en compañía de un alto funcionario de Odebrecht, según contó María Jimena Duzán en su sección “MJD Al Día” de la revista Cambio? ¿Será que considera que la justicia no es para aplicársela a los amigos?

