Ahora cuando atraviesa una crisis tan aguda el proceso de paz con el ELN y no se entiende por qué Gustavo Petro no ha aplicado ese principio tan eficaz de Santos -negociar la paz como si no hubiera guerra y hacer la guerra como si no hubiera negociaciones de paz-, vale la pena analizar los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por Cambio.