“Podemos convertir esto en un incendio”: Francisco de Roux

Sacerdote y gestor de paz durante el encuentro por la verdad, Nunca Más Niños y niñas en la guerra realizado por la Comisión de la Verdad Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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“La verdad [de] las elecciones es que en Colombia no [solo] hay dos maneras diferentes de vivir el país, sino que, de lado y lado, hay gente buena. (…) El punto es ver cómo logramos configurar esas diferencias dentro de un espíritu que nos saque de la tremenda polarización”, le dice el padre Francisco de Roux a la periodista Marta Ruiz en entrevista para Cambio, titulada “Es peligroso utilizar a Dios en la política”.

Sus palabras son tan esclarecedoras que les invito a que hagan clic y la vean completa.

Aquí algunas de ellas:

“Ahora que he visto al presidente Abelardo de la Espriella enfrentarse con la profundidad del dolor de Colombia, me parece muy valioso que haya llegado al territorio (…) porque eso ayuda a comprender”.

“El acuerdo de paz con las FARC (…) terminó la guerra armada, pero dejó a Colombia en una guerra política que no se ha resuelto”.

“Me preocupa el escenario que vi [en] la posesión (…) En el discurso del presidente [uno] encuentra una invitación a enfrentar a todos y la idea de que esto se va a solucionar con los militares”. “Yo estoy de acuerdo con los militares. Un país necesita (…) instituciones que hagan cumplir la ley. [En] el acuerdo de La Habana (…) había negociación y había guerra. Eran unos militares que trabajaban por la paz y estaban dirigidos por el gobierno que conducía la paz. En un punto se declaró el cese al fuego total y se procedió a concluir las negociaciones. Eso no se hizo con la llamada paz total. La paz total fue un error. Por eso los militares dejaron de actuar y se consolidaron empresas criminales en los territorios”.

“Si los colombianos quieren seguir en la piscina del odio y los señalamientos, se jodieron, porque Dios no les va a arreglar eso. Y si quieren seguir en el militarismo —no en los militares de la paz (…), que dice que esto se soluciona con la guerra—, se jodieron, porque Dios tampoco va a arreglar eso”.

“El diálogo es indispensable para evitar otra fábrica de víctimas”.

“Los invito a que reconozcan el Acuerdo [entre] el Estado (…) y las FARC (..). Fue un Estado que no estaba diciendo (…) “hay que matar a todos los insurgentes y perseguir a todos sus aliados”, sino (…) que estaba luchando por acabar con la guerra. Y lo consiguió. Eso no se hizo con la paz total. [Y] la gente se enfureció (…) porque creó más (…) inseguridad (...) Las víctimas siguieron creciendo”.

“Me molesta mucho la utilización de la palabra “batalla” para hablar de la cultura (…) Eso no tiene ningún sentido, porque nos vuelve a meter en (…) el modo de guerra”.

“Los únicos que realmente crean valor son los empresarios. Incluso los empresarios criminales, los que manejan las mafias y están en esos territorios”.

“La Paz Grande se la pedimos a Petro (…) Pero [él] rápidamente entró en una posición (…) de confrontación y fue parte de la polarización”.

“Invitaría [a la oposición] a mantener una actitud constructiva, a (…) no (…) profundizar (…) la guerra política y, muy posiblemente, a volver a poner en marcha la fábrica de víctimas (…) La desobediencia civil (…) no debe contribuir a que el país se reviente [sino] a que comprenda”.

“Al presidente (…) quisiera decirle: no piense en Trump (…) para resolver desde afuera los problemas del pueblo colombiano. Crea (...) en la gente de aquí (…) Y, por favor, (…) no utilice (…) el grito de “Cristo Rey” para entusiasmar una especie de guerra religiosa”.

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@patricialarasa