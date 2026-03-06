¿Por quién votar?

Resume e infórmame rápido

Por fin llegó el día de la verdad. Este domingo, 8 de marzo, elegiremos nuevo congreso y escogeremos los candidatos presidenciales que surjan de las tres consultas: la Gran Consulta por Colombia, de Centro Derecha; la de centro, un invento de Claudia López, llamada la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación; y la Consulta Frente por la Vida, de centroizquierda, cuyos punteros son Daniel Quintero y Roy Barreras.

Entonces, lo primero es decir que ojalá voten masivamente en las consultas. En la que quieran, pero voten. Así se amplía la democracia y se les facilita a los partidos y movimientos afines disponer de mecanismos que les permiten llegar unidos a la primera vuelta.

Para el Senado recomiendo a Ariel Ávila, número 3 en el tarjetón del Partido Verde, politólogo de la Universidad Nacional con maestría en sociología, analista político, profesor de las universidades Nacional y Externado durante once años, experto en conflicto armado, autor de once libros entre los cuales se destaca El mapa criminal en Colombia, autor de 44 proyectos de ley y líder de diez grandes reformas legislativas, las principales de las cuales son el Sistema General de Participaciones, la reforma a la justicia y la reforma a la educación superior que permitirá crear cerca de cien mil cupos nuevos en la educación pública universitaria. Ahora está empeñado en convertir el agua en un derecho fundamental y en que pase la reforma a la organización electoral, que presentó cuatro veces con Humberto de la Calle, y cuatro veces fue hundida.

También recomiendo mucho a Lucho Garzón, 1 en la lista del Partido Verde, expresidente CUT, exalcalde de Bogotá, autor del exitoso programa Bogotá sin hambre, ex ministro de Trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos, líder capaz de hacer que se llegue a acuerdos en esta sociedad tan dividida, tan polarizada y tan agresiva.

Estupenda candidata es también la actual senadora Angélica Lozano, 10 en la lista del Partido Verde, abogada de la Universidad de la Sabana y magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Angélica ha sido defensora de derechos humanos, asesora de los entonces senadores Antonio Navarro Wolff e Ingrid Betancourt, concejal de Bogotá, representante a la Cámara y, en sus tres legislaturas, ha promovido proyectos de género, ambiente y generación de igualdad.

Del Partido Liberal me gusta Horacio Serpa, 9 en esa lista, santandereano, hijo del gran líder liberal Horacio Serpa, administrador de empresas del CESA, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York, seis años concejal de Bogotá y senador por un período. Hoy aspira a volver al Senado.

Merece también apoyo María Paz Gaviria,100 en la lista del liberalismo, licenciada en artes liberales con especialización en historia del arte de la Universidad de Columbia en Nueva York, emprendedora que, desde el 2012, dirigió la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ArtBo, creada para fortalecer las artes plásticas en la región.

Las listas del Pacto Histórico y del Centro Democrático son cerradas. Así que, si votan por ellas, votan por toda la cochada.

Y para la Cámara por Bogotá recomiendo a Julia Miranda, número 101 en la lista del Nuevo Liberalismo quien, como representante, ha ejercido control político independiente.

Así que, el domingo, es un día importante. Les invito a elegir un Congreso que nos haga sentir orgullosos.

