Que Trump no haga más de las suyas

Patricia Lara Salive
19 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Petro y Lula tal vez pueden convencer a Maduro de que negocie su salida”: Patricia Lara Salive
Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

El excanciller Julio Londoño, en reciente artículo publicado en Cambio, escribió: “es un hecho sin precedentes en “Suramérica”, como dice Trump, porque ya pasó con Cuba”: Venezuela ha sido rodeada por la Armada de los Estados Unidos, que ha recibido la orden de bloquear a los buques petroleros que entran y salen de sus costas, “hasta que nos devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, afirmando que se está utilizando ese petróleo para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”. Por favor, en ninguna parte se les ocurre decir que ese petróleo es...

Por Patricia Lara Salive

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 36 minutos
¿"quiera Dios que la campaña electoral no instituya el insulto como método"? ¿Es la misma divinidad que permite tanta ignominia y tantas guerras? La laicidad debe ser el faro de una buena columnista; el pensamiento mágico-religioso obnubila todos los argumentos. Las personas que la insultan sólo son rémoras que hacen apología a la violencia; no se preocupe por ellas; su dios tampoco lo hace.
