Sergio en su laberinto

A raíz de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría y Cambio, publicada el domingo –en la que Sergio Fajardo resucita un poco y se ve que, si en la primera vuelta se aliara con Claudia López, sobrepasaría a De la Espriella y pasaría a segunda vuelta–, le han llovido mensajes y llamadas de personas angustiadas que le ruegan que acepte la propuesta de la exalcaldesa de Bogotá de ingresar a una tercera consulta del centro, en la que participarían ella, el excanciller Luis Gilberto Murillo, tal vez el ex ministro del Interior Juan Fernando Cristo y algún otro. Esa consulta, en la que Fajardo podría tomar parte si lo avalara uno de los tantos partidos que hay por ahí, muy probablemente la ganaría él con el apoyo de Claudia López, quien podría ser su fórmula vicepresidencial. Y, casi con seguridad, esa fórmula pasaría a segunda vuelta y tendría muchas posibilidades de ganar la presidencia.

Y ello es así porque la tercera parte del país se niega a quedar atrapada en la disyuntiva de tener que elegir entre Abelardo de la Espriella, el candidato de la extrema derecha, un extraño y agresivo personaje que cada vez aterroriza a más gente; e Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, a quien respeto y aprecio por su honestidad, valentía y verticalidad, pero que cada vez se ha mostrado más radical, por lo cual tiene con pánico y con sus presupuestos en suspenso a la mayoría de los empresarios a quienes les preocupa que en Colombia se implante un régimen fracasado como el de Maduro en Venezuela, o uno arruinado como el de Díaz-Canel en Cuba. No debe ser así: hay ejemplos de presidentes de izquierda que han cultivado muy buenas relaciones con los empresarios, como han sido en México López Obrador y Claudia Sheinbaum y en Brasil Lula da Silva. Ojalá, después del 8 de marzo, cuando hayan pasado las elecciones de Congreso y el Pacto Histórico haya logrado elegir un buen número de congresistas, Iván se modere, busque al centro y se acerque a un sector de empresarios y técnicos quienes, con seguridad, si él gana, quisieran trabajar de su mano.

Pero volvamos a Fajardo: si Sergio sigue atascado en su laberinto, después de las consultas del 8 de marzo quedará desdibujado porque las figuras triunfadoras serán, probablemente, Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia; Iván Cepeda, el candidato de la izquierda; y Claudia López, triunfadora de la consulta del centro. En ese caso, Fajardo seguiría languideciendo.

Cuentan las malas lenguas que él ha estado pensando el asunto, pero insiste en que no le gustan las consultas y cree que habría que buscar otras fórmulas, como una encuesta calificada o algo así. Sin embargo, la pregunta es: ¿encuesta entre quiénes? ¿Entre él, Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo, si es que éste último no logra un acuerdo de principios entre los participantes de la consulta del Pacto y se matricula en la del centro? ¿No le parece al doctor Fajardo que a la gente hay que darle también juego político? ¿Y no piensa en que, si se hace la consulta del centro sin él, el ganador o ganadora de esa consulta, necesariamente, tendría que presentarse a la primera vuelta, es decir, que el centro iría dividido a segunda vuelta y, por supuesto, perdería?

El futuro del país está en sus manos, doctor Sergio Fajardo.

Nota: Qué tristeza la muerte de Salvo Basile. Lo recuerdo juguetón, alegre, brillante, divertido. Vas a hacer falta, viejo Salvo. Paz en tu tumba.

