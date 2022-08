La era Petro en ambiente VICA

El sociólogo Zygmunt Bauman, dentro de su concepción de la modernidad que nos tocó vivir, basó el ambiente actual en cuatro postulados: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (VICA). Esta interpretación del pensador británico hizo de la vida azarosa, trepidante, llena de vertiginosos cambios, su motivo de estudio: la sociedad líquida. Para Bauman no hay relaciones duraderas. El trabajo ya no es sinónimo de estabilidad. Las creencias se liquidan. En otras palabras: “Nada es eterno en el mundo”. El instante VICA será cuando el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, inicie su gestión como mandatario.

La era de Petro tiene volatilidades en lo interno y externo. Primero tendrá que lidiar con un país totalmente dividido donde ninguno de los sectores enfrentados muestra intención de unirse. Lo pudimos ver en el proceso parlamentario para elegir contralor general de la República. Al final nadie supo si el(la) nuevo(a) funcionario(a) que sea elegido(a) pertenecerá a la coalición de gobierno, de los independientes o de la oposición. Ese volátil juego del Congreso va a ser una constante en este cuatrienio, habida cuenta de la polarización que ofrece el país en materia política, social y económica. Los bandazos de senadores y representantes serán la constante. En ese escenario deben pasar las expectantes reformas que anunció el nuevo mandatario, entre las que se encuentran las económicas y fiscales, epítome de lo que significa volatilidad en los ámbitos local y mundial. En la era en que lo etéreo en materia financiera global es la regla —inflación, recesión, alto déficit, tasas de interés—, volatilidades no le faltarán al entorno que recibe a Petro presidente.

Incertidumbre, la generada por el traspaso del alto contenido ideológico de las propuestas maximalistas del petrismo a la acción pragmática gubernamental para eliminar ese tufillo populista que presentó en la campaña. Cualquier colombiano quisiera que el Estado le proveyera un empleo o que la producción de carbón o de coca parara, ¿pero los recursos de dónde saldrán? También genera inseguridad la apertura política de algunos ministros que históricamente han tenido discursos radicales. La serenidad al momento de atender las desdichas que trae ejercer la función pública en el mundo real será un reto para los noveles funcionarios, que en las plazas municipales o los platos de sus redes se llenaron de adjetivos para llevar a Gustavo Petro a la primera magistratura. Ahora necesitarán más verbos. Inciertos los colombianos que todavía no creen en un mandato de cuatro años, sobre todo si en algún momento no tienen efecto las promesas reformistas.

Complejidad es tener que conjugar un pasado que no acaba de terminar y un futuro que no acaba de comenzar. Para la muestra, los resultados electorales apretados que dieron como ganador a Petro. Colombia ha sido gobernada por presidentes más de derecha, donde se tenía como enemigo visible a los grupos armados, miedo que fortaleció un país preclaro y católico, frente a la propuesta incluyente e identitaria del nuevo gobierno. Esta compleja nación tiene que resolverla el primer presidente de izquierda, que debe gobernar las diferencias de un país que no acaba de dejar de ser derechista.

Ambigüedad, el hecho que se replica por América Latina, donde los mismos que llevaron al poder a mandatarios producto del estallido social hoy se están convirtiendo en sus más enconados críticos. Ya en el Pacto Histórico hay voces (Gustavo Bolívar) que piden más coherencia con lo prometido. Ambiguo, que un gobierno no tenga la oposición efectiva de los 10,5 millones de votantes derrotados y que el opositor hoy por hoy sea un senador de la propia coalición oficialista. (Sí, hoy Petro ya es el oficialismo). Bienvenido, presidente Petro, a la era VICA.

@pedroviverost